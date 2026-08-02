Oroscopo di Paolo Fox del 2 agosto: per i Gemelli è tempo di aprire il cuore

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2 agosto, i Gemelli dovrebbero aprire il cuore ed evitare scontri in famiglia. I nativi del Cancro ritrovano la carica e l’ispirazione per il futuro nonostante qualche incertezza lavorativa. I nati sotto il segno del Leone vivono i sentimenti a pieno ritmo con la voglia di brillare e costruire progetti importanti.

Oroscopo di domenica 2 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Parlare chiaro è la tua carta vincente in amore: chiarire i vecchi conti in sospeso ti eviterà grattacapi in futuro. Buone notizie anche sul fronte burocratico o legale, dove si sbloccano questioni che ti stanno a cuore.

Toro – Se hai un partner, l’intesa s’accende. Se sei single, ti aspettano incontri davvero stuzzicanti. Attenzione solo al portafoglio: continua a gestire spese e investimenti con prudenza.

Gemelli – Aprire il cuore rafforza i tuoi legami, anche se ultimamente hai vissuto qualche alti e bassi di troppo. In queste ore, cerca di fare attenzione a ciò che succede tra le mura di casa ed evita scontri in famiglia.

Cancro – La Luna torna dalla tua parte e ti regala una bella carica di grinta. La tua fantasia ti offre ottimi spunti per il domani, anche se sul lavoro porti ancora dietro un velo di incertezza.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 2 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Vivi i sentimenti a mille e hai tanta voglia di costruire qualcosa di grande insieme a chi ami. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa è una giornata ideale per brillare e mostrare a tutti quanto vali.

Vergine – In amore metti da parte il freno a mano: lascia andare il controllo e sii più spontaneo. Se senti un pizzico di irrequietezza, non allarmarti, l’importante è non farsi schiacciare dall’ansia.

Bilancia – Ritrovi finalmente la serenità con il partner e puoi risanare qualche ferita recente. Sul lavoro, però, tieni gli occhi aperti: non tutti i colleghi stanno giocando a carte scoperte.

Scorpione – È il momento giusto per dire quello che pensi alle persone care e ritrovare la pace interiore. Nel tempo libero, organizza qualcosa di divertente insieme agli amici per staccare la spina.

Previsioni astrologiche per la giornata di domenica 2 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Spegni le polemiche sul nascere e scegli la via della calma con chi ti sta accanto. La giornata potrebbe metterti alla prova con qualche imprevisto di troppo: stasera armati di tanta pazienza.

Capricorno – Venere ti sorride e porta una sferzata di energia positiva in amore. Chiudi le trattative del cuore e preparati a ricevere belle notizie già nei primi giorni della settimana, verso il 5.

Acquario – Riapri le porte alle emozioni e al confronto, ma frena l’impulsività quando si parla di denaro. Sul piano professionale la situazione resta ancora un po’ caotica, prenditi il tuo tempo.

Pesci – Hai un’occasione d’oro per capire cosa provi davvero. Fai solo attenzione a non scaricare sul partner lo stress e le tensioni accumulatisi durante la giornata.