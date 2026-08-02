Javier Martinez mostra i muscoli sui social: ecco con chi è stato beccato

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Javier Martinez ha ottenuto successo nel 2024 quando ha partecipato al Grande fratello dove ha incontrato anche l’amore. L’uomo ha da tempo una storia d’amore con Helena Prestes. In queste settimane, l’ex pallavolista della Terni volley academy si sta godendo le vacanze in Sardegna, regione che l’ha accolto quando da bambino vi ci si trasferì insieme alla sua famiglia. L’uomo ha infatti approfittato delle ferie per riabbracciare suo padre ed i suoi due fratelli come mostrato in alcuni contenuti pubblicati sui social. Nelle scorse ore, Javier Martinez ha condiviso una storia nel suo profilo Instagram che ha infiammato la rete. L’uomo ha postato una sua foto insieme al fratello Juan al termine di una partita di beach volley. L’ex gieffino ha corredato il tutto alla seguente didascalia: “Primo beach dell’anno con annesso polmone sputato.”

Javier Martinez e la partita di beach volley col fratello Juan

Il pallavolista argentino si sta godendo le vacanze tra i suoi affetti più cari. Javier Martinez ha infatti riabbracciato suo padre ed i suoi due fratelli. In una foto postata sui social si vede il compagno di Helena Prestes insieme al fratello maggiore Juan mentre sorseggiano una birra dopo una partita di beach volley. L’uomo ha dimostrato di avere un fortissimo legame con la sua famiglia. Negli scorsi mesi Juan era stato ospite di un programma televisivo di Canale 5 dove aveva usato parole d’amore verso l’ex gieffino. In quell’occasione, l’uomo aveva dichiarato: “era un bambino vivace, irruento, pieno di vita, era una peste, io e mio fratello abbiamo 12 anni di più. Nel 2002 quando il mio allenatore viene in Italia e tramite lui, io e mio fratello veniamo qua. Quando stai 24 ore su 24 coi tuoi fratelli e dall’oggi al domani non li vedi più per un anno è mezzo è stato un duro colpo per lui. Quando l’ho visto al Grande fratello, pensavo che non durasse molto invece è stato molto pacato..”