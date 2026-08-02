Helena Prestes passa alle azioni legali: il duro avvertimento sui social

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Helena Prestes si sta godendo le vacanze in Sardegna insieme alla famiglia di Javier Martinez, il fidanzato conosciuto al Grande fratello due anni fa. Nelle ultime ore, la modella brasiliana è tornata a far parlare di sé per un messaggio pubblicato nel suo profilo X dov’è molto attiva. La donna ha voluto lanciare un duro avvertimento ad un utente, che l’ha accusata di aver messo dei mi piace contro Javier Martinez. Helena Prestes ha quindi informato il fan che se continuerà non esiterà a passare alle azioni legali. La donna ha così scritto su X: “Credo che tu mi dedichi fin troppo tempo. Sembra quasi che la tua giornata dipenda dal sapere cosa faccio o cosa mangio. Per quanto mi riguarda, ho già segnalato il tuo profilo al mio legale, che seguirà la situazione. Ti consiglio quindi di prestare attenzione alle parole che usi, perché potrebbero avere delle conseguenze. Se fossi in te, parlerei di altro o, quantomeno, sceglierei i termini con maggiore cura invece di perseverare. Un abbraccio.”

Helena Prestes mette di mezzo l’avvocato contro gli utenti social

La modella brasiliana ha lanciato un avvertimento ad un fan, chiedendogli di prestare attenzione alle parole che usa nei suoi confronti visto che l’ha segnalata al suo avvocato. Helena Prestes ha deciso di usare le maniere forti nei confronti di tutti gli utenti che la diffamano sui social. Nei giorni scorsi, la donna si era scagliata contro un altro utente, reo di aver pubblicato i contenuti esclusivi del suo canale di Instagram su X. In quel caso, la compagna di Javier Martinez aveva fatto sapere: “chiedo ai miei seguaci di smettere di mandare il profilo di questa persona, perché l’ho già mandato all’avvocato, quindi è inutile che me lo mandate 1000 volte anche perché completamente fuori luogo.. è soltanto una persona che cerca di diffamare e dovrà rispondere legalmente, c’è già un legale dietro…”