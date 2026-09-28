Helena Prestes e Javier Martinez “fuori dagli schemi”: cosa ha fatto la coppia

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In queste ultime settimane, Helena Prestes e Javier Martinez sono particolarmente social. La coppia sembra aver ritrovato il piacere di condividere qualche dettaglio della loro vita privata coi loro fans, anche ancora oggi li seguono con grandissima passione. I due avevano fatto parlare quest’estate per la loro decisione di non condividere più niente sui social della loro storia d’amore. Una decisione che sembra abbia avuto un dietrofront da parte dei diretti interessati. In queste ore, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme al compagno all’interno di un noto bar di Milano. Nel filmato col seguente commento: “voglio vedere quanto mi ama” si vede la modella brasiliana mettersi improvvisamente a cantare nel locale, scatenando la reazione stupita sia degli avventori che di Javier Martinez che ha cercato di fermarla.

Il video di Helena Prestes e Javier Martinez fa il giro della rete

Il nuovo video degli Helevier ha fatto in breve tempo il giro della rete. Anche Verissimo ha voluto condividere nella sua pagina di Tiktok il filmato, usando dolci parole per la coppia: “Quanto lei parte a cantare e lui si sente improvvisamente intimorito. Helena Prestes e Javier Martinez una coppia complice e fuori dagli schemi” La storia d’amore dei due sembra procedere a gonfie vele. I due sono apparsi innamoratissimi in occasione di un evento benefico avvenuto la scorsa domenica 27 settembre a Firenze.

No vabbè, io non ce la posso fare ,ma come si fa a non amare questa cavallina matta! 🤣🤣 La faccia di suo marito dice tutto…che non si annoia mai 😂😂

Che coppia

meravigliosa! ❤️#helevier #prestinez pic.twitter.com/kw42Mpfmi8 — helejavi7 verafan. 🧸🐎 (@vanna3534) September 28, 2026