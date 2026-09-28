Uomini e donne anticipazioni: sorpresa in studio per Gemma Galgani

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Nelle scorse ore si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Gli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web annunciano che grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono over. In particolare, Gemma Galgani è tornata ad essere protagonista dopo alcune stagioni un po’ ai margini della trasmissione. Dalle anticipazioni di Uomini e donne si apprende che la dama di Torino e Fabio si sono seduti al centro dello studio. In questo frangente, la donna è apparsa un po’ risentita nei confronti del cavaliere, reo di averla lasciata da sola a Roma. Fabio ha detto di essere stato impegnato ad aiutare la madre a traslocare in una nuova abitazione. L’uomo ha deciso di compiere un gesto per scusarsi con Gemma Galgani, facendo arrivare in studio un mazzo di fiori per lei.

Uomini e donne anticipazioni: baci tra Rosanna e Antonio

Le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti l’ultima registrazione in programma ad ottobre su Canale 5 rivelano che Rosanna Siino ha continuato la conoscenza con Antonio Marino. I due hanno raccontato di essere usciti insieme dove sono scattati alcuni baci. In questa circostanza, Rosanna ha avuto un’accesa lite con Paola Fatuzzo. Spazio al trono classico dove Giorgia Angeloni ha fatto un’esterna con Raffaele. La tronista ha riferito all’uomo di sentirlo l’unico vero tra i corteggiatori venuti a conoscerla.

Uomini e Donne, chi è Giorgia Angeloni la nuova tronista del Trono Classico età, studi e storia personale