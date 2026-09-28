Helena Prestes, dolce dedica per l’ex gieffina: ecco da chi

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Helena Prestes sta vivendo un grande momento dal punto di vista professionale e sentimentale. La modella brasiliana ha stretto importanti collaborazioni e preso parte a numerosi programmi tv ed eventi in giro per l’Italia in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello e più recente a The 50 Italia. In queste ore, la donna ha pubblicato un nuovo post su Instagram in cui sponsorizza una nota linea di prodotti per la cura del viso. Nel video, Helena Prestes scrive: “Spezzare gli spaghetti o lasciarli interi? Mangiare la pizza con le mani o con le posate? Su certe cose potremmo discutere per ore… ma quando si parla della mia skincare routine, io ho già fatto la mia scelta”. La sponsorizzazione molto originale della compagna di Javier Martinez è stata particolarmente apprezzata sia dai fans che dal suocero.

Helena Prestes e le dolci parole dal padre di Javier Martinez

Il padre di Javier Martinez ha lasciato un commento sotto il nuovo post di Helena Prestes pubblicato su Instagram. Mariano ha scritto: “Mi fa molto ridere mia figlia. E’ una pazza. Io la amo.” L’uomo ha elogiato l’atteggiamento molto spumeggiante della nuora. Non è la prima volta che il signor Martinez compie gesti pubblici nei confronti della modella brasiliana. Poco tempo fa, Mariano Martinez prese le difese della donna e di Javier dopo che erano stati oggetto di alcune voci di crisi.