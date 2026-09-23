Oroscopo di Paolo Fox del 24 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 8 al Capricorno

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 24 settembre, i nativi del Capricorno si sentono forti e padroni della propria vita personale e lavorativa. Gli individui dell’Acquario vivono una fase di stanchezza e pressione dovuta a recenti stravolgimenti lavorativi, noie burocratiche o legali. I Pesci, infine, godono di grande intuito e di un periodo romantico e fortunato.

Oroscopo del giorno 24 settembre e pagelle: da Ariete a Cancro

Ariete – Le tue energie oggi sono un po’ al lumicino. Sei abituato a spingere sempre al massimo, ma queste stelle ti chiedono una pausa strategica: rallenta prima che sia il corpo a importelo. Per fortuna Giove e Saturno ti stendono un tappeto rosso verso il successo. Metti da parte i musoni, evita i battibecchi inutili e punta tutto sul fine settimana, soprattutto se vuoi far battere il cuore. Voto: 6,5

Toro – Arrivi da 48 ore decisamente in salita e con qualche grattacapo sul portafoglio. Se un investimento recente ti ha deluso, non disperare: ti servono solo idee nuove e un pizzico di inventiva, specialmente se ti occupi di creatività o spettacolo e vedi qualche progetto traballare. I cambiamenti sono nell’aria, ma fai attenzione a non scaricare la tensione sul partner. Voto: 5,5

Gemelli – La Luna sbilanciata ti provoca e prova a farti saltare i nervi. Di solito te la cavi con il tuo fiuto e la tua innata diplomazia, ma quando qualcuno tenta di prevaricarti proprio non riesci a stare zitto. Rispondi pure se serve, ma scegli con cura le parole, specialmente se stai parlando con chi ami. Voto: 6

Cancro – Che cielo spettacolare per te! Questa Luna amica ti regala un’intuizione brillante per portare a termine una sfida importante. Se di recente hai rivoluzionato la tua vita professionale o personale vincendo la resistenza di chi ti circonda, ora puoi finalmente prenderti la tua rivincita. Ottimi presagi anche nel sentimentale: i single hanno la strada spianata per incontri speciali. Voto: 8,5

Paolo Fox e l’oroscopo di giovedì 24 settembre, pagelle: da Leone a Scorpione

Leone – Il tuo momento di riscatto è finalmente arrivato. Dopo un paio di mesi con il freno a mano tirato tra intoppi fisici e imprevisti, ti ritrovi con un super quadro astrale che ti fa ripartire alla grande. La Luna ti spinge verso un weekend di recupero totale: se sei in coppia e pianifichi un passo importante come un matrimonio o una convivenza, il momento è perfetto. Voto: 8

Vergine – Ti stai riscoprendo decisamente più emotivo e d’impatto del solito, un bel ribaltamento per una mente analitica come la tua! Ultimamente hai dovuto fare buon viso a cattivo gioco, incassando consigli non richiesti da persone che stimi poco. Mantieni la calma, non accumulare troppo stress e fai attenzione alla stanchezza fisica da qui a venerdì. Voto: 6,5

Bilancia – I tuoi pianeti sono un’esplosione di dinamismo. Se hai un’idea in mente, questo è il momento ideale per trasformarla in un successo. C’è grande ispirazione nell’aria e molta motivazione, ma la vera forza di queste ore risiede negli affetti. Se c’è una questione in sospeso da chiarire con qualcuno, affrontala subito senza trascinartela fino al weekend. Voto: 7,5

Scorpione – Giornata ad alto rischio per la tua pazienza: il cielo ti rema un po’ contro e basta un niente per farti scattare. L’imperativo è la prudenza. Cerca di schivare gli incontri spiacevoli ed evita le situazioni che ti innervosiscono, altrimenti arriverai a sera completamente svuotato. Per i confronti spinosi e le decisioni di pancia, meglio aspettare tempi migliori. Voto: 5

Previsioni delle stelle per la giornata di giovedì 24 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ore un po’ bizzarre, in cui conviene muoversi con i piedi di piombo. Ritardi e imprevisti rischiano di farti perdere la testa, ma da buon segno di fuoco quale sei devi imparare che correre a trecento all’ora non è sempre la scelta migliore. Usa questo tempo per fermarti a riflettere: pianifica le tue prossime mosse anziché agire d’impulso. Voto: 6

Capricorno – Ti senti forte, centrato e padrone della tua vita, sia sulle questioni di cuore che nelle relazioni in generale. La tua innata ambizione ti spinge in alto sul lavoro, ma ricorda che non esiste solo la carriera. È vero che la stabilità economica ti regala serenità, ma cerca di ritagliarti dello spazio per te e risolvi entro un paio di giorni quel piccolo problema ancora aperto. Voto: 8

Acquario – C’è un po’ di maretta nell’aria a causa di cambiamenti lavorativi che non hai mandato giù. Giove in opposizione ti spinge a staccare la spina per capire cos’è cambiato davvero negli ultimi tempi. Tra burocrazia noiosa e qualche cavillo legale, sei un po’ sotto pressione e anche in amore pretendi più comprensione. Porta pazienza, è solo una fase di passaggio. Voto: 5,5

Pesci – La Luna in Gemelli ti regala un sesto senso infallibile e tanta magia. Ti stai avvicinando a un fine settimana protetto da una splendida Venere: chi ha una storia importante può vivere momenti indimenticabili, mentre chi sogna di mettere su casa o sposarsi può finalmente iniziare a concretizzare i propri desideri. Apri il cuore e goditi queste emozioni intense. Voto: 9