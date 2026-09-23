Helena Prestes, spoiler su Javier Martinez in diretta: lui la ferma

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. I due hanno trovato popolarità grazie al Grande fratello nel 2024. A distanza di due anni, la coppia continua la loro storia d’amore in quel di Lecco dove convivono. In queste ore, i due sono tornati a far parlare di loro per una diretta su Twitch. Helena Prestes ha deciso di fare la sua prima live sulla popolare piattaforma per intrattenere il suo pubblico. In questa circostanza, la modella è stata raggiunta da Javier Martinez per un piccolo saluto. Proprio in questo momento, la donna si è lasciata scappare uno spoiler che ha subito suscitato la reazione del suo compagno. Tutto è iniziato quando la 36enne di San Paolo ha dichiarato: “Faccio il trucco perché devo andare a cena con l’Orso, deve fare una cena speciale con..” Una dichiarazione che è stata interrotta dal pallavolista argentino con un no.

Helena Prestes spoilerizza una cena importante di Javier Martinez

Helena Prestes ha spoilerizzato ai fans che si sarebbe recata ad un’importante cena insieme a Javier Martinez. Le parole della donna hanno suscitato subito le teorie da parte dei fans. Molti hanno sospettato che il pallavolista argentino si sarebbe incontrato a cena con la sua nuova agenzia. In queste ultime ore, infatti, l’uomo è finito al centro dell’attenzione per alcune indiscrezioni che lo vorrebbero entrare nella stessa scuderia di talenti della fidanzata. Per ora si tratta solo di ipotesi che potrebbero trovare conferma nelle prossime ore.