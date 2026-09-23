Helena Prestes e Javier Martinez uniti per una giusta causa: l’annuncio

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a catturare l’attenzione dei fans a distanza di due anni dal loro ingresso al Grande fratello dove si sono conosciuti e innamorati. In queste ore, gli Helevier sono tornati a far parlare di loro per un annuncio che hanno fatto attraverso i social. La modella brasiliana ha pubblicato un messaggio nelle sue storie di Instagram dov’è presente anche Javier Martinez. In esso, Helena Prestes e il pallavolista argentino dichiarano la seguenti parole: “ciao amici, siamo qui per darvi una bellissima notizia questa domenica 27 settembre saremo ospiti all’evento Corri la vita che si terrà a Firenze. Saremo lì insieme alla presentazione di Luca Calvani.” La coppia ha deciso di prendere parte all’evento che raccoglie i fondi per la lotta al tumore al seno.

Helena Prestes e Javier Martinez a Firenze per una manifestazione benefica

Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati protagonisti in queste ultime ore. La coppia raggiungerà domenica 27 settembre Firenze per prendere parte all’evento Corri la vita, che ha lo scopo di raccogliere i fondi alla lotta contro il cancro al seno. I due hanno deciso di aderire ad una manifestazione benefica dove saranno presenti alcuni ex gieffini che hanno partecipato insieme al loro al Grande fratello come Luca Calvani e Stefania Orlando Di recente, la modella brasiliana aveva preso parte ad un altro gala benefico avvenuto a Venezia per la ricerca di fondi contro l’AIDS.