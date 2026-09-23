La Promessa cambia programmazione: la novità da ottobre

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La Promessa è tra le soap opera di maggiore successo in Italia. In onda da ormai diversi anni, le vicende con protagonisti Curro e Manuel registrano ogni giorno oltre un milione di telespettatori. Un grande successo che lo sceneggiato iberico ha ottenuto anche in prima serata su Rete 4 dove è andato in onda per tutta l’estate. Una programmazione che si appresta a subire un piccolo cambiamento. Da inizio ottobre, Mediaset ha deciso di non mandare più in onda puntate serali de La Promessa. Dal 3 ottobre, la soap opera non sarà più trasmessa in prime time per permettere la messa in onda di film.

La Promessa non va più in onda in prime time da ottobre: intanto in Spagna…

Dal mese di ottobre, La Promessa non andrà più in onda in prime time dove ha fatto registrare ascolti altissimi per tutto il periodo estivo. La soap opera continua a confermarsi un grande successo sia in Italia che in Spagna, dove viene trasmessa la quinta stagione ancora inedita su Rete 4. Le anticipazioni delle prossime puntate in programma a breve su La 1 e nel 2027 sulle reti Mediaset rivelano che Curro scoprirà la verità sulla morte di Jana in occasione delle sue nozze con Angela. L’ex baronetto leggerà un foglio di carta che lo informerà che Leocadia ha posto fine alla vita della sorella. Una rivelazione che stravolgerà gli equilibri all’interno della soap opera.