Helena Prestes, nuovo successo per l’ex gieffina: cosa ha fatto

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Helena Prestes continua ad essere seguitissima nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha sfiorato la vittoria. La modella-influencer brasiliana ha sorpreso i suoi fans nel corso delle ultime ore. La 36enne di San Paolo ha deciso di fare una diretta su Twitch, una popolare piattaforma usata ogni giorno da milioni di persone per intrattenere il proprio pubblico. Scendendo nei dettagli, Helena Prestes si è mostrata all’interno della propria abitazione di Lecco mentre si preparava in vista di un’importante cena insieme a Javier Martinez, il compagno con il quale ha una storia da ormai due anni. In questo frangente, la donna ha risposto ad alcune curiosità dei fans ed ha lanciato frecciatine verso gli haters, che ancora oggi l’attaccano.

La prima diretta di Helena Prestes su Twitch è un successo

Helena Prestes è sbarcata su Twitch. La modella brasiliana ha fatto la sua prima diretta che è stata seguita da oltre mille persone. Un nuovo grande successo per la compagna di Javier Martinez, considerando che è lontana dal piccolo schermo ormai da diverso tempo. La donna ha dimostrato di essere riuscita a fidelizzare un nutrito numero di fans che ancora oggi la seguono in ogni sua avventura in giro per il mondo o virtuale. Nel frattempo, la diretta è stata apprezzatissima dai suoi sostenitori che su X hanno commentato con messaggi di questo tipo: “l’ho trovata molto spigliata”, “ho adorato le frecciatine contro gli haters” ed ancora “ma che bella con Javier”.