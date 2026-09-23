Paolo Fox e l’oroscopo di oggi 23 settembre: Toro suscettibile, rischio scintille

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 23 settembre, i nati sotto il segno del Toro dovrebbero concedersi del relax per evitare tensioni di coppia causate dalla stanchezza. I nativi della Vergine sono invitati alla prudenza sul lavoro e nelle questioni finanziarie, mentre quelli del Capricorno scelgono di dare priorità agli affetti e ai sentimenti rispetto alle ambizioni lavorative.

Oroscopo di mercoledì 23 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Cerchi certezze e chiarezza in amore. Sul lavoro ci sono stati freni non dipesi da te: la rivincita è vicina, serve solo un altro po’ di pazienza, come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox.

Toro – Un po’ di stanchezza ti rende suscettibile e rischia di far nascere scintille con il partner. La mossa migliore? Stacca la spina e concediti un attimo di svago.

Gemelli – Affari e questioni pratiche richiedono la tua attenzione. Questa è la giornata giusta per far valere le tue ragioni e pretendere ciò che ti spetta.

Cancro – Finita l’opposizione della Luna, ti aspetta un martedì carico di grinta. Se hai cambiato mansione o iniziato un nuovo progetto lavorativo, capirai di aver preso la strada giusta.

Oroscopo di Paolo Fox del giorno 23 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Gli impegni quotidiani tolgono spazio ai sentimenti, facendo venire a galla tensioni mai risolte. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, è il momento di affrontarle apertamente.

Vergine – Resta un po’ di apprensione per le finanze. Nella professione muoviti con cautela e discrezione per evitare critiche o giudizi affrettati.

Bilancia – Una storia o un progetto recente sta prendendo forma. Giove ti sostiene regalando slancio e carica ai tuoi nuovi inizi.

Scorpione – Con Venere nel segno la tua carica seduttiva sale alle stelle. Entro il fine settimana, tra giovedì e venerdì, potrebbe finalmente arrivarti una risposta cruciale.

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 23 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Hai fame di novità: trovarti in un ambiente diverso dal solito potrebbe darti la spinta decisiva per voltare pagina.

Capricorno – Anche se la carriera conta molto, in questi giorni metti al primo posto il cuore e gli affetti di sempre.

Acquario – Esprimere ciò che provi ti viene naturale: è l’occasione perfetta per ritrovare l’armonia dopo un periodo di incomprensioni.

Pesci – Mettendoci la giusta grinta, entro venerdì otterrai una bella conferma o un’intuizione vincente capace di darti le certezze che cerchi.