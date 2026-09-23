Paolo Fox e l’oroscopo di oggi 23 settembre: Toro suscettibile, rischio scintille
Previsioni astrali di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 23 settembre
Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 23 settembre, i nati sotto il segno del Toro dovrebbero concedersi del relax per evitare tensioni di coppia causate dalla stanchezza. I nativi della Vergine sono invitati alla prudenza sul lavoro e nelle questioni finanziarie, mentre quelli del Capricorno scelgono di dare priorità agli affetti e ai sentimenti rispetto alle ambizioni lavorative.
Oroscopo di mercoledì 23 settembre: da Ariete a Cancro
Ariete – Cerchi certezze e chiarezza in amore. Sul lavoro ci sono stati freni non dipesi da te: la rivincita è vicina, serve solo un altro po’ di pazienza, come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox.
Toro – Un po’ di stanchezza ti rende suscettibile e rischia di far nascere scintille con il partner. La mossa migliore? Stacca la spina e concediti un attimo di svago.
Gemelli – Affari e questioni pratiche richiedono la tua attenzione. Questa è la giornata giusta per far valere le tue ragioni e pretendere ciò che ti spetta.
Cancro – Finita l’opposizione della Luna, ti aspetta un martedì carico di grinta. Se hai cambiato mansione o iniziato un nuovo progetto lavorativo, capirai di aver preso la strada giusta.
Oroscopo di Paolo Fox del giorno 23 settembre: da Leone a Scorpione
Leone – Gli impegni quotidiani tolgono spazio ai sentimenti, facendo venire a galla tensioni mai risolte. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, è il momento di affrontarle apertamente.
Vergine – Resta un po’ di apprensione per le finanze. Nella professione muoviti con cautela e discrezione per evitare critiche o giudizi affrettati.
Bilancia – Una storia o un progetto recente sta prendendo forma. Giove ti sostiene regalando slancio e carica ai tuoi nuovi inizi.
Scorpione – Con Venere nel segno la tua carica seduttiva sale alle stelle. Entro il fine settimana, tra giovedì e venerdì, potrebbe finalmente arrivarti una risposta cruciale.
Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 23 settembre: da Sagittario a Pesci
Sagittario – Hai fame di novità: trovarti in un ambiente diverso dal solito potrebbe darti la spinta decisiva per voltare pagina.
Capricorno – Anche se la carriera conta molto, in questi giorni metti al primo posto il cuore e gli affetti di sempre.
Acquario – Esprimere ciò che provi ti viene naturale: è l’occasione perfetta per ritrovare l’armonia dopo un periodo di incomprensioni.
Pesci – Mettendoci la giusta grinta, entro venerdì otterrai una bella conferma o un’intuizione vincente capace di darti le certezze che cerchi.