Oroscopo di Paolo Fox del 15 settembre: ventata di leggerezza per l’Ariete
L'astrologo Paolo Fox annuncia l'oroscopo di martedì 15 settembre
Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 15 settembre, i nativi dell’Ariete ritrovano leggerezza in amore ma devono tirare fuori la grinta negli affari. I nati sotto il segno del Toro rischiano di vivere momenti di freddezza e perplessità nella coppia a causa di imprevisti e pianeti sfavorevoli, mentre i Gemelli sono pieni di idee ma devono stare attenti a non disperdere le energie senza concludere nulla.
Oroscopo di martedì 15 settembre: da Ariete a Cancro
Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’amore ti regala una ventata di leggerezza che ti fa guardare avanti con fiducia. Negli affari, però, tira fuori le grinfie: serve un extra di grinta per sbloccare la situazione.
Toro – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono di non farti travolgere dagli imprevisti. Con la Luna e Venere sbieche, potresti avvertire freddezza con il partner o veder sorgere qualche perplessità.
Gemelli – Hai un’inventiva contagiosa, ma attento a non strafare. Il rischio oggi è rincorrere mille idee insieme senza concretizzarne mezza.
Cancro – Venere ti protegge e ti regala momenti magici in amore, oltre a nuovi stuzzicanti incontri. Le recenti conquiste personali ti danno la giusta carica emotiva.
Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 15 settembre: da Leone a Scorpione
Leone – Stai all’erta: piccoli attriti rischiano di farti saltare i nervi in coppia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti conviene lasciar correre ed evitare discussioni inutili.
Vergine – Sul lavoro pondera ogni mossa con lucidità. Non sprecare energie per vendicarti di chi non si è comportato bene: scegli il tuo futuro senza risentimento.
Bilancia – Un’illuminazione improvvisa o un’offerta inattesa possono svoltare le cose. Come indicano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, è il momento di tirare fuori quel progetto dal cassetto.
Scorpione – La Luna nel tuo spazio zodiacale rende le tue emozioni intensissime e affina il tuo sesto senso, che potrebbe inviarti messaggi chiave persino mentre sogni.
Previsioni astrologiche per la giornata di martedì 15 settembre: da Sagittario a Pesci
Sagittario – Voglia di svoltare? Una conoscenza fuori dagli schemi riaccenderà la tua passione. In ambito professionale si respira già aria di grande rinnovamento.
Capricorno – Approfitta del favore di Luna e Venere per fare chiarezza. Se il weekend ha portato qualche dissapore, ora hai la mente lucida per sistemare tutto.
Acquario – Senti il bisogno viscerale di staccare la spina e ritrovare la serenità. Sul lavoro muoviti coi piedi di piombo, soprattutto se firmi contratti o gestisci del denaro.
Pesci – Occhio al telefono nelle prossime 48 ore: è in arrivo una chiamata cruciale. Il tuo fiuto imbattibile ti guiderà verso la scelta giusta.