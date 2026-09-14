L’oroscopo di Branko del 15 settembre e le pagelle per tutti i segni: voto 9 al Sagittario

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Branko del 15 settembre, i nati sotto il segno del Sagittario devono cogliere l’attimo sia nei sentimenti sia nel lavoro. I nativi del Capricorno dovrebbero staccare dalla carriera per dedicarsi agli affetti, mentre i Pesci possono finalmente sbloccarsi per conquistare chi desiderano o ritrovare una forte intesa di coppia.

Oroscopo del giorno 15 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L’oroscopo di Branko ti garantisce una Luna alleata: sul lavoro fioccano colloqui e nuove occasioni, specie se sei giovane. Mantieni la calma e non esplodere se qualcosa va storto: la gestione dello stress farà la differenza. Voto: 8

Toro – Le previsioni astrologiche di Branko vedono una Luna pronta a riaccendere l’amore oltre ogni aspettativa. Se vieni da una delusione, ritroverai il coraggio di metterti in gioco, anche se nei prossimi giorni farà capolino un pizzico di agitazione. Voto: 7,5

Gemelli – Oggi la tua giornata ruota attorno agli affari. Se hai in cantiere una compravendita o un accordo cruciale, l’oroscopo di Branko ti suggerisce di non fare di testa tua: affidati a un esperto del settore. Voto: 7

Cancro – La Luna pretende una svolta, soprattutto nel lavoro e nella finanza. Le previsioni astrologiche di Branko ti invitano a non temere le novità: adattarti a contesti inediti ti permetterà di sbloccare guadagni e fare carriera. Voto: 8,5

Branko e l’oroscopo del 15 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Giove ti protegge e ti regala un contagioso entusiasmo. L’oroscopo di Branko ti sprona a buttarti nella mischia per cogliere al volo un’occasione stuzzicante. Hai carica da vendere, ma ricordati di concederti una pausa ogni tanto. Voto: 9

Vergine – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, Giove ti rende imbattibile in trattative e affari: approfittane per rimpinguare il portafoglio. In amore ti attendono giornate vibranti e piene di passione. Voto: 8,5

Bilancia – I pianeti giocano a tuo favore e ti regalano un fascino irresistibile nelle relazioni. L’oroscopo di Branko segnala un momento d’oro per i contatti, anche se sul fronte portafoglio c’è ancora qualche piccolo ostacolo da superare. Voto: 8

Scorpione – Le previsioni astrologiche di Branko ti ricordano che certe questioni aperte richiedono astuzia e prontezza. Smetti di temporeggiare: usa il fine settimana in arrivo per pretendere quel chiarimento a quattr’occhi che rinvii da troppo tempo. Voto: 6,5

Previsioni astrologiche del 15 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’oroscopo di Branko ti incorona stella del periodo: con Venere in arrivo, il settore sentimentale ti vede vincente. Esci dal guscio, metti da parte i dubbi e cogli l’attimo, anche per fare un balzo in avanti sul lavoro. Voto: 9

Capricorno – Dopo una full immersion negli impegni professionali, le previsioni astrologiche di Branko vedono il ritorno dei sentimenti. La carriera ti dà sicurezza, ma adesso è il momento di staccare e dedicare attenzioni a chi ami. Voto: 7,5

Acquario – L’oroscopo di Branko sveglia il tuo spirito guida contro le ingiustizie. Se ti trovi davanti persone poco trasparenti, non farai sconti a nessuno: stop ai compromessi con chi ha tradito la tua fiducia. Voto: 6

Pesci – In amore è ora di togliere il freno a mano e premere l’acceleratore. Le previsioni astrologiche di Branko annunciano una fase favorevole per farti avanti con chi ti piace, mentre per le coppie di lunga data si prospetta tanta intesa. Voto: 8,5