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ANGEL OPEN DAY: IL 19 SETTEMBRE AL PALADANTE DI MANFREDONIA È DI SCENA IL MINIBASKET

Un pomeriggio dedicato alla pallacanestro, ai più giovani e alla possibilità di conoscere da vicino il mondo Angel. Il 19 settembre, presso il PalaDante di Manfredonia, la SSD Giuseppe Angel organizza l’Angel Open Day, appuntamento pensato per bambine e bambini che vogliono avvicinarsi al basket, conoscere le attività della società e vivere un pomeriggio di sport in un clima aperto e coinvolgente.

L’Open Day vuole rappresentare un momento di incontro tra società, famiglie, giovani atleti e territorio, come parti integrate di un unico percorso sportivo che mette al centro il minibasket per bambine e bambini dai 5 anni in su.

A chiudere l’appuntamento, alle ore 19:30, sarà il Friendly Match tra Angel DR1 ed Eurobasket Foggia, ulteriore occasione per vivere il PalaDante e avvicinarsi alla nuova stagione sportiva della Prima Squadra. Ci vediamo il 19 settembre al PalaDante di Manfredonia, per un pomeriggio dedicato al basket, alla crescita e alla comunità sportiva. Vietato mancare!