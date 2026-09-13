Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 14 al 20 settembre e classifica zodiacale: Cancro si aggiudica 5 stelle

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 14 al 20 settembre, i nativi del Cancro vivono un momento di armonia e complicità in amore, con ottime occasioni per i single soprattutto di martedì. Sul lavoro ondeggiano tra ambizione e incertezza, dovendo solo darsi il tempo di adattarsi ai nuovi cambiamenti.

I nati sotto il segno della Vergine possono ritrovare l’intesa di coppia o rimettersi in gioco tra inizio settimana e venerdì pomeriggio. Sul lavoro dimostrano grande determinazione nel prendere decisioni lucide, come chiudere collaborazioni o cambiare strada.

I Pesci beneficiano di Venere per fare nuove conoscenze a inizio settimana e godersi un fine settimana speciale in coppia. Sul piano professionale ed economico, supereranno le recenti spese impreviste grazie a una ripresa visibile da ottobre.

Oroscopo e classifica dal 14 al 20 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, ti lasci alle spalle le giornate storte e ritrovi un’atmosfera serena. Se sei single, è il momento perfetto per fare nuovi incontri senza trascinarti dietro i fantasmi del passato. In coppia ritrovi l’intesa, superando i malumori di inizio mese: persino lo stress lavorativo sfuma, lasciando spazio a un dialogo aperto. In campo lavorativo, hai ancora qualche sospeso accumulato prima dell’estate. Anche se per ora le risposte sono parziali, il tuo quadro professionale si sta muovendo verso la svolta definitiva di ottobre. (4 stelle, settimana buona)

Toro – In amore, ti serve diplomazia: Venere in opposizione rischia di far riemergere vecchi rancori. L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di non trasformare ogni chiarimento in un processo. Se sei single, muoviti con cautela tra lunedì e martedì: evita di reagire d’impulso di fronte a idee diverse dalle tue. In campo lavorativo, la fase di stallo estiva finalmente si sblocca e arrivano i primi segnali concreti. Accetta di buon grado anche una proposta iniziale a tempo parziale: sarà un ottimo trampolino di lancio. (3 stelle, settimana discreta)

Gemelli – In amore, se a fine estate hai preso una cotta, approfondisci la conoscenza senza timore di drammi o complicazioni. Se hai una storia di lunga data, trova il coraggio di affrontare quel nodo ancora irrisolto per chiarirvi una volta per tutte. In campo lavorativo, la carne al fuoco è molta e il tuo vizio di fare troppe cose insieme rischia di prosciugarti. A metà settimana la fatica busserà alla porta: impara a selezionare le priorità. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – In amore, Venere ti sorride, regalandoti una piacevole sensazione di armonia. Se sei solo, hai grandi chance di fare un incontro speciale, soprattutto martedì. In coppia aumenta la complicità: dividervi i compiti quotidiani vi aiuterà a scacciare lo stress. In campo lavorativo, sei diviso tra grandi ambizioni e qualche naturale incertezza. Se hai da poco cambiato rotta o accettato una sfida impegnativa, datti semplicemente il tempo di prendere le misure. (5 stelle, settimana fantastica)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 14-20 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, tra lunedì e martedì potresti scontrarti con qualche incomprensione. Fortunatamente, da venerdì la musica cambia: se cerchi l’amore, ritrovi la curiosità verso qualcuno in grado di stuzzicarti come si deve. In campo lavorativo, con Giove dalla tua parte le opportunità non mancano, ma i tempi rallentano. Hai speso moltissimo nell’ultimo periodo: fai una pausa per recuperare le energie. (3 stelle, settimana discreta)

Vergine – In amore, giornate ideali per staccare la spina e ritrovare l’intesa con il partner. Se ti guardi intorno, usa i primi giorni della settimana o il pomeriggio di venerdì per metterti in gioco e dire di sì a un invito a sorpresa. In campo lavorativo, è tempo di scelte lucide. Se stai pensando di chiudere una collaborazione o virare verso altri lidi, hai tutta la determinazione che ti serve per farlo. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, Mercurio ti rende socievole e favorisce i nuovi contatti, ma non correre a giudicare chi hai davanti. La vita di coppia prosegue a gonfie vele, anche se nel weekend dovrai armarti di pazienza per non sfogare a casa i problemi esterni. In campo lavorativo, tra giovedì e venerdì il tuo intuito va al massimo. È la finestra perfetta per tentare strade mai battute e lanciare idee fuori dagli schemi. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – In amore, Venere nel tuo segno accende la passione. Potresti prendere una sbandata per un nuovo volto o scoprire un’attrazione inaspettata per un amico di sempre. In coppia è ora di progettare il futuro: usa il fine settimana per azzerare le distanze. In campo lavorativo, parti alla grande ad inizio settimana. È il momento migliore per proporre la tua idea o far partire un progetto, a patto di circondarti dei collaboratori giusti. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 14-20 settembre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, hai una gran voglia di spensieratezza. La Luna ti regala grinta tra mercoledì e venerdì per metterti in gioco. Se sei in coppia, rompi la routine con un’attività insolita a metà settimana per accendere il weekend. In campo lavorativo, sei un vulcano di creatività. Il tuo ambiente di lavoro trarrà enorme beneficio da questo tuo slancio, soprattutto se ti dedicherai a progetti innovativi e al lavoro di squadra. (5 stelle, settimana fantastica)

Capricorno – La sfera affettiva è in netta ripresa. Se sei single, sfrutta il fine settimana per allargare il tuo giro. Se sei in coppia, fai attenzione a non scaricare sul partner le frustrazioni pratiche o familiari, specialmente lunedì. In campo lavorativo, la pressione aumenta e la tua mania di controllare tutto rischia di farti perdere la pazienza di fronte alla superficialità o ai ritardi altrui. (4 stelle, settimana buona)

Acquario – In amore, cerchi leggerezza, ma i pensieri di lavoro ti appesantiscono. Se sei single, evita le situazioni complicate e cerca solo chi ti trasmette pace. In coppia, il partner è la tua roccia: non trasformarlo però nel tuo bersaglio preferito. In campo lavorativo, i nodi vengono al pettine. Se un accordo o un’alleanza non porta più i frutti sperati, è il momento di rinegoziare i termini o tagliare i rami secchi. (3 stelle, settimana discreta)

Pesci – In amore, il trigono favorevole di Venere premia la sfera affettiva, con martedì e mercoledì ideali per lasciarsi andare a nuove conoscenze. La vita di coppia ritrova stabilità e certezza nei sentimenti; il fine settimana sarà perfetto per organizzare un momento speciale da vivere lontano dagli impegni quotidiani. In campo lavorativo, l’attenzione resta focalizzata sulla stabilità economica. Sebbene di recente vi siano state uscite finanziarie superiori al previsto che hanno creato qualche apprensione, il quadro professionale ed economico mostrerà evidenti segnali di ripresa a partire da ottobre. (3 stelle, settimana discreta)