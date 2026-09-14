Al Bano assente alle seconde nozze della figlia Cristel: svelato il motivo

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A distanza di dieci anni dalle prime nozze, Cristel Carrisi ha deciso di rinnovare le promesse nuziali con suo marito Davor Luksic nel corso di una cerimonia in un palazzo di Roma. Un evento che ha visto la partecipazione di sua sorella Romina ma anche della madre. Grandi assenti, invece, suo fratello Yari e suo padre Al Bano Carrisi. Proprio l’assenza del Leone di Cellino San Marco ha scatenato diverse speculazioni. Alcuni hanno sospettato possibili tensioni tra Al Bano e sua figlia. Altri, utenti, invece, hanno pensato che l’artista pugliese fosse impegnato in qualche evento in giro per l’Italia com’era successo per tutta l’estate. A fare chiarezza sulla vicenda è arrivato il settimanale Chi, il quale ha annunciato che l’assenza dell’uomo sarebbe dovuta al mancato invito da parte della figlia e non per motivi di lavoro.

Cristel Carrisi non ha invitato Al Bano alle sue seconde nozze

Cristel Carrisi non avrebbe invitato suo padre alle sue seconde nozze con Davor avvenute in un palazzo di Roma nei giorni scorsi. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, il quale ha reso noto tensioni tra la donna e Al Bano Carrisi. Un rapporto, quello tra padre e figlia, che si è incrinato di recente. Cristel aveva preso le difese di Romina Power dopo che aveva accusato l’artista pugliese di non esserle stato vicino in seguito alla scomparsa di Ylenia. In quel frangente, la donna aveva pubblicato un post su X dove aveva attaccato il padre: “E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso…”