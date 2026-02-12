Oroscopo di Paolo Fox del 13 febbraio: Capricorno al comando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 13 febbraio 2026, i nativi del Capricorno superano gli ostacoli guidando il gioco con successo. I nati sotto il segno dell’Acquario sono invitati a staccare la spina per recuperare leggerezza, mentre i Pesci godono di nuovi stimoli e contatti utili per svoltare sia nel privato che nel lavoro.

Oroscopo di venerdì 13 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Ti lasci alle spalle un periodo di forte stress. La sfida ora è tutta interiore: devi fermarti e ritrovare quell’equilibrio che la tensione passata ti ha sottratto.

Toro – Hai un grande bisogno di ritrovare la tua bussola interiore e un po’ di pace. Grazie a una Luna in ottimo aspetto, si stanno aprendo per te scenari davvero promettenti. Non farti sfuggire queste occasioni.

Gemelli – Sei un segno che si nutre di stimoli e la tua sfida più grande oggi è sconfiggere la monotonia. Fare sempre le stesse cose ti spegne: rompi gli schemi, sperimenta e dai una scossa alla tua giornata. Il cambiamento è la tua linfa vitale.

Cancro – Se senti un peso sul cuore o un’inspiegabile irritabilità, sappi che le previsioni astrologiche di Paolo Fox segnalano una Luna dissonante. Questa agitazione potrebbe spingerti a rispondere male a chi ami. Respira profondamente ed evita di sollevare polveroni che non servirebbero a nulla.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 13 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Preparati: il vento sta per cambiare. Con il sostegno di Saturno, le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano una metamorfosi che partirà già da domani. Non farti cogliere alla sprovvista.

Vergine – Oggi ti senti inarrestabile. Rispetto alle ultime 24 ore hai decisamente ingranato la marcia giusta e nulla sembra poterti fermare. Tuttavia, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce prudenza nei sentimenti: c’è ancora qualche piccolo nodo da sciogliere con il partner per ritrovare la serenità.

Bilancia – Metti il turbo alla tua creatività! Stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, hai la grinta necessaria per trasformare una semplice intuizione in un successo concreto.

Scorpione – Sei nel mirino di Venere: il pianeta dell’amore ha deciso di premiare la tua sincerità sentimentale. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per accorciare le distanze e cercare un chiarimento. Preparati, perché domenica il tuo cielo diventerà ancora più generoso.

Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 13 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La verità è la tua priorità assoluta in questo periodo. Stai mettendo alla prova la lealtà di chi ti circonda per distinguere i fatti dalle chiacchiere. Ricorda però di non portare questo clima di tensione nei tuoi impegni quotidiani: sistema quelle piccole crepe aperte nel tuo ambiente professionale per evitare inutili sprechi di energia.

Capricorno – C’è chi prova a metterti i bastoni tra le ruote, ma non c’è storia: sei tu a guidare il gioco. Questo è il momento giusto per sfruttare il favore della Luna e sbrogliare una matassa che ti preoccupava parecchio.

Acquario – Prendi l’agenda e libera spazio per domani e dopodomani. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono di dare priorità al divertimento e agli affetti. Hai accumulato troppa tensione, quindi cerca la compagnia giusta per ritrovare la tua naturale leggerezza.

Pesci – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti attende una fase carica di stimoli: tra intuizioni brillanti e nuovi contatti gratificanti, hai tutte le carte in regola per svoltare sia nel lavoro che nella vita privata.