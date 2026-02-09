Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 9 al 15 febbraio 2026 e classifica: 5 stelle per Cancro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oroscopo da lunedì 9 a domenica 15 febbraio: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, non hai alcuna intenzione di premere il tasto “pausa”. La settimana parte in quarta: preparati a incontri che lasciano il segno e a emozioni che divampano all’improvviso. Se vivi una relazione che trascini da troppo tempo, è il momento di scegliere: dentro o fuori. La sincerità sarà la tua bussola, anche se il confronto con Bilancia e Capricorno si preannuncia elettrico. Niente scorciatoie, guarda in faccia la realtà. In ambito lavorativo, la tua resistenza è stata premiata. Dopo aver stretto i denti, finalmente vedi il traguardo, ma non deconcentrarti proprio ora. Qualcuno potrebbe provare a metterti i bastoni tra le ruote per pura gelosia; tu tira dritto, ignora le provocazioni e punta dritto all’obiettivo con la solita grinta. (5 stelle, settimana fantastica)

Toro – In amore, in questo periodo il tuo cuore richiede una dose extra di diplomazia. Anche se vivi un legame solido, potresti ritrovarti a discutere di conti in sospeso o faccende domestiche. Non allarmarti: questi confronti sono necessari per evolvere e costruire una consapevolezza nuova. Presto riceverai comunicazioni positive che riporteranno il sorriso e la complicità nel tuo rapporto. In ambito lavorativo, senti il forte desiderio di blindare le tue finanze. Forse stai considerando un secondo incarico, o semplicemente ti sei reso conto che, nonostante i tuoi sforzi, il bilancio non quadra come vorresti. Attenzione agli imprevisti: evita i colpi di testa e punta su una pianificazione rigorosa per non farti trovare impreparato. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – In amore, se sei giovane, approccia i sentimenti come un viaggio tutto da scoprire; se invece hai una storia solida, potresti sentire l’urgenza di compiere un passo decisivo. Chi di voi gestisce figli o oneri domestici avverte un carico maggiore in questo periodo: c’è qualcosa di importante da pianificare tra le mura di casa. Nonostante qualche momento di tensione durante la settimana, il weekend ti regalerà una marcia in più per ritrovare l’intesa e il fuoco con il partner. Se sei single, tieni gli occhi aperti: un incontro improvviso potrebbe stravolgerti la giornata. In ambito lavorativo, il tuo estro è ai massimi livelli, anche se inizialmente dovrai fare i conti con qualche esitazione. Non avere fretta: la sicurezza nei tuoi progetti tornerà con i giusti tempi. Ricorda di non farti assorbire troppo dalla carriera; coltivare gli affetti è il tuo segreto per mantenere la mente lucida. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti trovi davanti a una svolta emotiva capace di risvegliare i tuoi sentimenti più autentici. Preparati: i primi giorni della settimana ti chiederanno un bel po’ di grinta, ma in cambio potresti vivere un incontro o un’emozione davvero indelebile. Se arrivi da un periodo di dubbi o fatiche interiori, ora hai finalmente la lucidità necessaria per prendere quella decisione definitiva che rimandavi da tempo. Sul fronte lavorativo, è il momento di smuovere le acque. Non restare in attesa: se hai delle richieste o vuoi sbloccare un progetto fermo, alza la voce e fatti valere. Attenzione solo al portafoglio: tra casa e vecchie questioni, le uscite potrebbero farsi sentire più del previsto. (5 stelle, settimana fantastica)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 9 al 15 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, è tempo di gettare la maschera. Se nutri insoddisfazione, troverai finalmente la grinta per voltare pagina o esplorare territori sentimentali inediti. Non sottovalutare chi hai sempre ignorato: una figura inaspettata potrebbe rivelarsi l’alleata (o la passione) della tua vita. Sii audace, il cuore premia chi rischia. In ambito lavorativo, superata una partenza un po’ nervosa, recupererai terreno alla velocità della luce. Sfrutta la metà settimana per firmare contratti o sbloccare beghe burocratiche. Il segreto del tuo successo? Agire d’anticipo senza esitazioni. (5 stelle, settimana fantastica)

Vergine – In amore, stai entrando in una fase di piccoli ma decisivi cambiamenti che ti spingeranno a rivoluzionare il tuo approccio ai sentimenti. Finalmente l’intesa con chi ti sta vicino decolla e respiri un’aria di maggiore complicità. Il segreto? Ritagliati uno spazio tutto tuo, circondati di persone autentiche e stacca la spina dalle ansie di ogni giorno. Non sprecare energie in polemiche sterili: resta disponibile alle novità. In ambito lavorativo, se gestisci un’attività in proprio, potresti avvertire l’esigenza di rimettere mano a progetti e partnership. Non temere: non ci sono ostacoli insormontabili all’orizzonte, ma solo la necessità di seminare bene in vista del futuro. Analizza tutto con la tua solita precisione e pianifica una svolta graduale ma vincente. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, finalmente ti senti più padrone di te stesso. Se ultimamente hai lasciato che la carriera mettesse in ombra i sentimenti, ora senti il bisogno vitale di rimettere il cuore al centro. Sei reduce da una separazione? È normale essere guardinghi, ma non trasformare la prudenza in un muro: se sei single, lasciati andare. Un consiglio: tieni a freno la lingua ed evita inutili battibecchi, In ambito lavorativo, il vento sta cambiando. Le proposte fioccano, specialmente se sei un libero professionista o lavori su commissione. Questo è il momento di affrontare quella sfida che ti preoccupava o di ripartire da zero con una grinta tutta nuova. Rispetto a qualche tempo fa, oggi sai esattamente dove mettere i piedi. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – In amore, ultimamente senti il peso di questioni pratiche legate a soldi o traslochi che rischiano di spegnere il tuo entusiasmo. Non pretendere tutto e subito: la serenità tornerà gradualmente. Prenditi il tuo tempo per guardarti dentro e fare luce sui tuoi sentimenti senza fretta. In ambito lavorativo, l’aria in ufficio è pesante e potresti sentirti sotto esame. Qualcuno cercherà di farti saltare i nervi, ma il segreto è non abboccare. Resta concentrato, agisci con cautela e non lasciare che le tensioni esterne influenzino le tue scelte professionali. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 9-15 febbraio secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – _Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti trovi davanti a un bivio emotivo che ti spinge a cercare la massima trasparenza. In amore, non puoi più accontentarti: se un rapporto ti soffoca, è il momento di parlare chiaro. Anche se vivi un legame solido, senti un forte bisogno di indipendenza che non devi temere di rivendicare. Sul fronte professionale, la tua voglia di riscatto è ai massimi livelli e non sei più disposto a scendere a patti con situazioni che ti tarpano le ali. Le tensioni non mancheranno, ma hai la grinta giusta per affrontarle; cerca di essere prudente con il portafoglio, evitando colpi di testa finanziari. (3 stelle, settimana discreta)

Capricorno – In amore, smetti di correre e fermati a guardare negli occhi chi ami. Spesso hai lasciato che le scartoffie e le scadenze alzassero un muro tra te e il partner, ma ora non puoi più permetterti di dare i sentimenti per scontati. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento della verità: usa la tua proverbiale saggezza per affrontare quei discorsi rimasti in sospeso. Solo con la calma costruirai basi solide. In ambito lavorativo, sei un treno in corsa, ma tieni d’occhio il portafoglio. Tra investimenti e spese impreviste, la lucidità sarà la tua bussola. Buone notizie in arrivo: una trattativa che sembrava congelata sta finalmente per sbloccarsi. Non irritarti se i colleghi restano indietro; non tutti hanno la tua tempra. Tira dritto. (5 stelle, settimana fantastica)

Acquario – In amore, hai addosso una carica incredibile, ma occhio a non bruciare le tappe: serve polso per gestirla. Le trasformazioni che hai innescato ultimamente stanno già rivoluzionando la tua sfera privata e il tuo modo di stare in coppia. Lunedì e martedì potresti sentirti un po’ su giri, ma questa tensione ti serve per fare pulizia e tagliare i rami secchi. In ambito lavorativo, il portafoglio è il tuo pensiero fisso. Tra acquisti, vendite e conti da far quadrare, non ti annoi di certo. Devi essere pragmatico per risolvere quei piccoli intoppi che riguardano la casa o i parenti. Buone notizie per i liberi professionisti: si aprono varchi per guadagni decisamente più interessanti. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, questo è il momento di lasciarti guidare dalla tua sete di emozioni vere. Se vivi un rapporto solido, vedrai il legame farsi ancora più stretto; se invece il tuo cuore è libero, preparati a un incontro capace di scuoterti nel profondo. Nonostante qualche momento di nervosismo, l’aria sta cambiando: l’entusiasmo torna a farsi sentire, regalando a te e al tuo partner una ritrovata serenità. Sul fronte professionale, la parola d’ordine è prudenza. Se sei un libero professionista, soppesa ogni mossa con estrema cura. Se invece sei un dipendente, meglio non stravolgere i tuoi equilibri attuali. Sta per iniziare un periodo molto più gestibile, ideale per ritrovare fiducia e scaricare finalmente la tensione accumulata. (5 stelle, settimana fantastica)