Oroscopo di Branko del weekend 5 e 6 settembre per tutti i segni: Cancro, scatta l’ora di Marte

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 5 e 6 settembre, i nati sotto il segno del Cancro dovrebbero sfruttare l’energia di Marte per sbrigare pratiche o fare investimenti, cercando però di andare oltre la sola attrazione fisica in amore. Per i nativi della Bilancia, nonostante qualche ostacolo iniziale, la protezione di Venere e Giove garantisce il successo delle nuove iniziative, a patto di evitare inutili litigi. Infine, i Pesci sono invitati a puntare sul dialogo sincero in famiglia piuttosto che sulle semplici coccole, tenendosi pronti a colpi di fulmine tanto intensi quanto passeggeri.

Il weekend 5 e 6 settembre secondo Branko: da Ariete a Cancro

Ariete – L’oroscopo di Branko parla chiaro: lo scontro tra Saturno e Marte ti impone maturità e zero colpi di testa. In famiglia ti trascini qualche conto in sospeso, ma la soluzione parte da una pulizia profonda dentro di te. La buona notizia? L’amore promette fiamme e passione nelle giornate di sabato e domenica.

Toro – Hai la testa solo sulle tue attività, ma fai bene: le opportunità abbondano e promettono frutti generosi. Secondo le previsioni astrologiche di Branko è il momento di farti avanti senza esitazioni. Segui quel fiuto infallibile che ti ritrovi, ti guiderà dritto al traguardo.

Gemelli – In campo affettivo puoi dormire tra due guanciali grazie alla protezione di Giove e Venere. A toglierti il sonno in questo weekend è semmai la voglia di riscatto professionale: pretendi il giusto rispetto per quello che vali davvero, non solo per la tua simpatia. Porta pazienza, sono ombre passeggere.

Cancro – L’energia di Marte ti scuote di dosso la pigrizia. Secondo le previsioni astrologiche di Branko ti conviene sfruttare queste giornate per sistemare pratiche burocratiche o valutare nuovi investimenti, visto che il cielo ti protegge. Nei sentimenti evita le corse a ostacoli: la sola attrazione fisica non basta a costruire.

Oroscopo del weekend 5-6 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Il tuo cielo resta caldissimo e pieno di stimoli, sia negli affetti che nei progetti personali. L’oroscopo di Branko per questo weekend preannuncia accordi importanti e contatti interessanti fuori dai soliti ambienti. Apri gli occhi, però: diffida di chi ti copre di lodi in pubblico ma rema contro alle tue spalle.

Vergine – Prepari un fine settimana di grandi conquiste materiali. Con Mercurio dalla tua parte trovi soluzioni brillanti per ogni imprevisto, mentre Venere mette al sicuro i tuoi risparmi. Attenzione solo alla gelosia in coppia. La salute ringrazia l’ottima forma fisica e non mancano scintille per nuovi intrighi.

Bilancia – Marte e Saturno mettono qualche bastone tra le ruote, ma le previsioni astrologiche di Branko ti ricordano che con Venere alleata non puoi perdere: scommetti sulla tua buona stella. Schiva i litigi per non rovinarti la salute, anche perché ogni novità che parte adesso ha il timbro fortunato di Giove.

Scorpione – C’è un sentimento dolce che sta germogliando nell’ombra del tuo cuore. La chimica è già altissima, ma l’oroscopo di Branko ti suggerisce un pizzico di pazienza per vedere i tuoi sogni trasformarsi in realtà. Sul lavoro muoviti con cautela e valuta bene chi scegliere come socio.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 5-6 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non perdere le staffe per banalità, anche se qualcuno ce la metterà tutta per provocarti. La tua rivincita arriverà da altre strade, amore compreso. Sfrutta questo weekend per fare nuove conoscenze: Venere regala incontri speciali tra le amicizie, mentre Marte ti dona un fascino irresistibile.

Capricorno – Sole e Mercurio spingono forte sui tuoi obiettivi, spalancando le porte a nuovi affari e guadagni. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, l’ostacolo di Saturno potrebbe spingerti a barricarti nelle tue certezze: non congelare ogni iniziativa, muoviti con prudenza anche nelle questioni di cuore.

Acquario – Hai delle questioni di patrimonio o di famiglia da sbrogliare. L’oroscopo di Branko ti consiglia di non rinviare: definire i ruoli ti aiuterà a sbloccare risorse utili per i tuoi progetti. Ottimo cielo per i sentimenti, ma se vuoi rimetterti in gioco devi chiudere definitivamente i ponti con il passato.

Pesci – Nessuno sa navigare le emozioni forti come te, ma ricordati che chi ti sta accanto potrebbe non avere gli stessi strumenti. Nel weekend servirà dialogo aperto con chi ami e con i figli, le sole coccole non basteranno. Le previsioni astrologiche di Branko vedono colpi di fulmine intensi in arrivo, anche se ad altissimo rischio di incendio rapido.