Manfredonia, Mary Fabrizio lascia il centrodestra ed aderisce ad Azione

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Mary Fabrizio aderisce ad Azione: “Una scelta convinta per un nuovo progetto politico”

MANFREDONIA – Mary Fabrizio, già impegnata nella vita politica e istituzionale di Manfredonia e già protagonista della vita istituzionale cittadina attraverso il proprio impegno nel Consiglio comunale nella passata legislatura, con delega ai grandi eventi e vicepresidente della commissione lavori pubblici, impegnata nell’ascolto e nelle esigenze dei fragili e dei più bisognosi, aderisce ufficialmente ad Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. Una scelta maturata dopo un percorso politico nell’area di centrodestra, del quale conserva valori ed esperienze, e che oggi prosegue con convinzione all’interno di un nuovo progetto politico, fondato sulla competenza, sulla responsabilità istituzionale e sulla concretezza dell’azione amministrativa.

«Aderisco ad Azione con convinzione e con la volontà di mettere a disposizione del partito e della comunità di Manfredonia l’esperienza maturata in questi anni di impegno politico e istituzionale. È una scelta che nasce dalla volontà di guardare avanti e di contribuire a costruire una politica capace di confrontarsi concretamente con le esigenze del territorio. Credo nel progetto riformista di Azione e nella possibilità di costruire una proposta politica seria, moderna e credibile, capace di andare oltre le contrapposizioni e di mettere al centro le persone, le competenze e le opportunità di crescita della nostra città. In questa nuova fase intendo dedicare particolare attenzione alle potenzialità di Manfredonia nei settori turistico, ricettivo e culturale, ambiti che considero strategici per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio. Manfredonia ha risorse straordinarie, ma occorre avere una visione e lavorare per trasformare queste potenzialità in occasioni concrete di crescita, valorizzando il patrimonio culturale, le tradizioni, il territorio e la capacità imprenditoriale della nostra comunità», dichiara Mary Fabrizio.

Accoglie con soddisfazione l’adesione il segretario regionale di Azione Puglia Ruggiero Mennea:

«Siamo molto contenti di accogliere Mary Fabrizio nella nostra comunità politica. La sua esperienza amministrativa e istituzionale rappresenta un valore importante per Azione e per il territorio di Manfredonia. La sua adesione dimostra come il nostro progetto riformista possa parlare a persone che, anche provenendo da percorsi politici diversi, riconoscono nella serietà, nella competenza e nella cultura di governo la strada per costruire una politica nuova e credibile. Sono particolarmente convinto che Mary possa dare un contributo importante, anche a livello regionale, sui temi dello sviluppo territoriale. Turismo, ricettività e cultura devono diventare elementi centrali di una strategia di crescita per Manfredonia e per l’intera Capitanata. Abbiamo territori ricchi di storia, cultura, bellezze naturali e tradizioni che meritano di essere valorizzati attraverso una politica capace di creare condizioni favorevoli agli investimenti e all’iniziativa privata. Azione vuole continuare a crescere in Puglia aprendosi alle migliori energie dei territori. L’ingresso di Mary Fabrizio va esattamente in questa direzione e siamo certi che saprà dare un contributo significativo al nostro progetto politico». Con l’adesione di Mary Fabrizio, Azione rafforza dunque la propria presenza sul territorio di Manfredonia e conferma la volontà di costruire una proposta politica aperta, riformista e concreta, capace di valorizzare competenze ed esperienze diverse. Un percorso che guarda al futuro della città e che individua nella valorizzazione turistica, nel settore ricettivo e nella promozione culturale alcune delle leve fondamentali per costruire nuove opportunità di sviluppo e occupazione.