Alessia Pascarella torna sui social e svela: “Per qualcuno ero scomoda, ho scelto di andare avanti”

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Dopo aver perso il suo profilo Instagram Alessia Pascarella è stata assente per settimane sui social, nelle scorse ore però ha rotto il silenzio dopo aver creato un account provvisorio mentre sta ancora provando a recuperare quello ufficiale.

Ai suoi seguaci ha detto che è pronta a ripartire da zero, a detta sua era scomoda per qualcuno ed è per questo che le hanno fatto questa cattiveria con il profilo ma non le importante perché si recupera. Nel periodo che è rimasta lontana dal mondo social ha avuto modo di vedere le cose da una diversa prospettiva. La Pascarella ha anche rivelato che tutto questo le è servito a vivere di più le cose davvero importanti, come le vere amicizie che non l’hanno mai fatta sentire triste.

Alessia Pascarella rompe il silenzio sui social dopo una lunga assenza: l’ex di Temptation Island pronta a voltare pagina

L’ex volto di Temptation Island pensa che a volte per capire ciò che conta veramente perdere qualcosa è proprio quello che ci vuole. Un profilo si può recuperare, anche i numeri, ma i momenti vissuti e le persone vere non tornano indietro.

Ad oggi lei è pronta a ripartire da zero, con le persone giuste al suo fianco, con qualche consapevolezza in più e con la voglia di essere sempre se stessa. Alessia Pascarella ha poi aggiunto: “Il resto? Può parlare quanto vuole, io ho scelto di andare avanti“.