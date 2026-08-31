L’oroscopo di Branko del 31 agosto per tutti i segni: grandi occasioni per l’Ariete

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Secondo l’oroscopo di Branko del 31 agosto, i nati sotto il segno dell’Ariete avranno grandi occasioni per valorizzare la propria determinazione cogliendo l’attimo. I nativi della Bilancia ritroveranno la serenità necessaria per riavvicinarsi al partner e i Pesci dovranno pensare di più a se stessi, usando intuito e senso pratico nella gestione dei conti.

Oroscopo di lunedì 31 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Preparati a brillare. L’oroscopo di Branko annuncia l’arrivo di grandi occasioni per mettere in mostra la tua determinazione: le stelle di questa settimana valorizzano al massimo le tue qualità, ma tocca a te fare la prima mossa e cogliere l’attimo.

Toro – È il momento di decidere senza esitare. Rimandare sarebbe un errore, soprattutto ora che la pazienza diventa la tua arma migliore per superare alcuni contrattempi pratici ed economici.

Gemelli – In amore serve una svolta. Se fai coppia da tempo, lascia da parte i toni accesi e scommetti sull’ascolto: abbassare le difese ti aiuterà a ritrovare un’intesa che ultimamente è mancata.

Cancro – Le previsioni astrologiche di Branko ti invitano a rimettere al centro i tuoi desideri per ritrovare la carica. Se in amore serve un pizzico di realismo in più per chiarirsi, nel lavoro sarà il tuo fiuto a risolvere una situazione complessa.

Branko e l’oroscopo del giorno 31 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – La tua ambizione ha finalmente il terreno fertile che merita. Le stelle spingono a fondo i tuoi progetti personali, ma in coppia ricordati di fare spazio alle esigenze di chi ti sta accanto per evitare incomprensioni.

Vergine – Regalati un po’ di leggerezza. Questa settimana puoi mettere ordine nei tuoi piani senza farti schiacciare dal timore di sbagliare o dalla mania del controllo.

Bilancia – Ritrovi la pace interiore e tutto intorno a te si fa più fluido. Secondo l’oroscopo di Branko, questa serenità ti permetterà di superare i recenti attriti e riavvicinarti al partner.

Scorpione – Sei a un passo da una profonda evoluzione personale. Sul lavoro sarà l’intuito a guidarti verso la soluzione di un bel grattacapo, a patto di muoverti con una strategia chiara.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 31 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le novità ti catturano al volo. Le previsioni astrologiche di Branko confermano la tua energia di fronte ai nuovi inizi, anche se in amore sentirai un forte bisogno di indipendenza.

Capricorno – Stai gettando le basi per i mesi a venire, concentrandoti su traguardi concreti. Attenzione però a non trascurare la vita di coppia: chi ti ama chiede attenzioni, trova un punto d’incontro tra lavoro e sentimenti.

Acquario – È ora di sfoltire le cattive abitudini per fare spazio al nuovo. In amore, la diplomazia sarà la tua salvezza per gestire al meglio qualche piccolo imprevisto.

Pesci – Stacca la spina e pensa a te stesso: ultimamente ti sei dedicato troppo agli altri. L’oroscopo di Branko suggerisce senso pratico nei conti e scommette sul tuo intuito per uscire da un problema.