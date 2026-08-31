L’oroscopo di Paolo Fox del mese di settembre sull’amore: cielo complesso per Leone e favorevole per Scorpione

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di settembre, i nativi del Leone affrontano un periodo complesso in cui il lavoro rischia di sacrificare gli affetti; dovranno gestire i nervosismi, evitare provocazioni o storie segrete e cercare un equilibrio per sostenere il forte carico mentale. I nati sotto il segno dello Scorpione beneficiano invece di un cielo estremamente favorevole: riscoprono la passione, consolidano i legami esistenti e vivono incontri speciali e sensuali, trovando serenità anche dopo una separazione. Infine, i Pesci ritrovano lo slancio per ricostruire la propria vita affettiva, chiudendo i legami tossici e consolidando le storie estive, purché evitino di fuggire dai confronti necessari nelle coppie in crisi.

Il mese di settembre dal punto di vista dell’amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Piccole complicazioni affettive si faranno sentire, specialmente nella prima metà del mese. Marte in aspetto dissonante evidenzierà forti tensioni, ma non allarmarti: in ogni legame, soprattutto se datato, gli scontri sono inevitabili. Presta cautela nei fine settimana del 12-13 e 19-20 settembre: armati di pazienza e rimanda i chiarimenti importanti. Se la tua storia è solida, non devi temere rotture improvvise. Come rivelano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la svolta arriverà dopo il 23: nel weekend del 26-27, con la Luna nel segno, fai valere le tue ragioni per superare gli ostacoli e rafforzare l’intesa. Sei single? Spazio all’attrazione per persone più grandi, artiste o fuori dagli schemi. Ti piace l’adrenalina che fa battere il cuore, anche a costo di rimettere in gioco le tue certezze pur di vivere emozioni autentiche.

Toro – I sentimenti viaggiano sotto un cielo particolare. Lo stress accumulato sul lavoro si riflette inevitabilmente nella tua vita privata, generando insicurezze o malintesi. Senti che chi hai accanto non ti ascolta e questo aumenta la frustrazione, ma per fortuna sei un tipo che affronta i problemi di petto senza fuggire. Le unioni stabili terranno botta, mentre quelle vacillanti rischiano di scricchiolare. Se hai questioni irrisolte con un ex, valuta una tregua invece di trascinare il rancore. Martedì 22 e mercoledì 23 saranno giornate ad alto rischio polemica: gestisci i conflitti con calibro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, qualche distanza è giustificata dagli impegni lavorativi, ma l’importante è ritrovare la complicità prima che il mese finisca, evitando di portarti dietro incomprensioni a lungo termine.

Gemelli – Se sei single, la seconda decade di settembre ti regala un’occasione d’oro. Il tuo fascino sarà alle stelle e potresti attrarre figure fuori dal comune, capaci di stuzzicare la tua curiosità e la voglia di trasgredire: ben vengano i colpi di fulmine! Se vivi già un legame stabile, sentirai il bisogno impellente di costruire qualcosa di concreto: un progetto per la casa, un trasloco, un figlio o un rinnovo del look domestico. Se hai già spuntato queste caselle, cercherai nuovi stimoli per spazzare via la routine. Questa spinta a fare cose insieme dimostra che la coppia sta crescendo. D’altronde la noia è la tua nemica di sempre e rimanere in contesti statici o prevedibili è l’ultima cosa che desideri.

Cancro – Si parte con Venere contraria fino al 10, il che rende faticoso esprimere ciò che provi. Sabato 5 e domenica 6 si preannunciano agitati, una costante che purtroppo accompagnerà quasi tutti i weekend del mese. Sentirai il bisogno di fare chiarezza e comprendere i comportamenti altrui. I flirt nati adesso richiederanno tempo prima di diventare stabili. Chi si è sposato di recente (o sta per farlo) si barcamena tra la gioia del momento e la pressione per le spese in aumento, mentre i più giovani riflettono sull’idea della genitorialità. Leggendo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, conviene rimandare ogni chiarimento al ritorno di Venere dall’11: le giornate del 14, 15 e 25 saranno molto più facili da gestire, apriranno la strada a nuovi amori nella seconda metà del mese.

Previsioni dell’oroscopo amoroso per il mese di settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore ti aspetta qualche sfida extra. Da giovedì 10 Venere mette alla prova le relazioni: chi ha un legame forte non deve curarsi dei piccoli attriti, mentre chi è già nel dubbio sentirà il bisogno di fare pulizia. Gli impegni professionali rischiano di sottrarre spazio agli affetti, ma la prima metà del mese regala comunque occasioni per fare nuove conoscenze con leggerezza. Evita provocazioni inutili attorno al 14, 15 e 22, quando la comunicazione diventa difficile e possono nascere nervosismi legati a spese di casa o familiari. Massima cautela con le tentazioni: settembre non perdona le storie segrete. Il carico mentale è alto, quindi trova il giusto equilibrio tra dovere e piacere per non rovinarti il periodo.

Vergine – Preparati a una stagione di rinnovata passione. I legami nati di recente sono pronti a decollare grazie al transito generoso di Venere che, dal 10 settembre, ti farà compagnia senza ostacoli fino a fine anno. Metti da parte per un attimo la tua indole razionale e lasciati andare: via libera alle emozioni! La giornata del 15 riserva intriganti sorprese, così come il weekend del 19-20, perfetto per ritrovare intesa e piacere. Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, se sei single devi vincere la paura di metterti in gioco: solo chi rischia scopre la vera intensità dell’amore. Fai come in passato, allontana chi non ti convince e rivendica il diritto di stare bene. Circondati solo di persone autentiche: la serenità nasce dalle relazioni che decidi di coltivare.

Bilancia – Il tuo desiderio di stabilità diventa sempre più forte. Se hai iniziato una storia ad agosto potrai consolidarla, scoprendo un’intesa profonda giorno dopo giorno. Ora cerchi una persona capace di sostenerti e di intuire le tue esigenze senza bisogno di parole: basta superficialità, vuoi intesa mentale e supporto reciproco. Il fine settimana del 12-13 settembre, con la Luna nel segno, porta momenti intensi, passione ed enorme vicinanza emotiva. Dalla seconda settimana Mercurio stuzzica la voglia di confidarti e aprirti. Il cielo continua a tifare per convivenze, matrimoni o cicogne in arrivo, garantendo prospettive molto più serene rispetto a inizio anno. È il momento ideale anche per i single, a patto di archiviare una volta per tutte paure e fantasmi del passato.

Scorpione – In arrivo giorni ricchi di sfumature grazie all’ingresso di Venere nel tuo segno dal 10 settembre, pronto a regalare un clima idilliaco a chi si ama. Tra il 14 e il 20 le stelle favoriscono incontri speciali capaci di accendere sentimenti autentici. Persino le storie fuori dagli schemi, a distanza o part-time, diventano punti di riferimento rassicuranti. Se arrivi da una separazione, potrai trovare un accordo o voltare pagina altrove. L’amore si fa strada nella quotidianità attraverso gesti semplici: ogni appuntamento lascia il segno e scrive un nuovo capitolo. Dal 23 al 28 settembre cresce la voglia di fare nuove conoscenze o stringere il legame attuale. Se hai già un fermo immagine nel cuore, vedrai segnali di reciproco interesse. Weekend dal 25 al 27 ad alto tasso di sensualità e desideri in aumento.

Paolo Fox e l’oroscopo dell’amore per il mese di settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – I sentimenti finalmente sbocciano. È il momento perfetto per chi desidera iniziare una convivenza o fare una dichiarazione d’amore a cuore aperto. Anche se Venere non transiterà direttamente da te, puoi comunque metterti in gioco: la giornata dell’8, per esempio, regala grandi emozioni. Con la protezione di Giove e Saturno, ogni incontro diventa una porta da spalancare. Basandosi sulle previsioni astrologiche di Paolo Fox, i fine settimana – in particolare quello del 26-27 – si riveleranno intensi e significativi. Il tuo fascino brilla, i desideri si avverano e la spinta verso la libertà ti aiuta a recidere i rami secchi. I flirt si fanno stuzzicanti: non frenare la passione. A fine mese Marte torna a favore, riaccendendo la tua voglia di conquista.

Capricorno – L’inizio di settembre appare enigmatico e sfuggente, con risposte che tardano ad arrivare e qualche tensione di troppo. I nodi irrisolti vengono al pettine, specialmente sabato 5 e domenica 6, rievocando gelosie o vecchi rancori. Chi vive una storia stabile deve bilanciare dedizione e spazi personali, evitando atteggiamenti possessivi che soffocano il partner. La fame di affetto rischia talvolta di trasformarsi in una smania di controllo dannosa. Dal 10, però, il clima cambia drasticamente: torna l’ottimismo e la serenità visita anche i cuori più agitati. Le date del 15, 19 e 20 offrono occasioni d’oro per chiarirsi e riavvicinarsi. Opportunità in vista anche per i single, a patto di non giocare perennemente in difesa e avere il coraggio di esporsi.

Acquario – L’equilibrio di coppia non è affatto scontato. Una bella chiacchierata schietta tra il 4 e il 6 aiuterà a spazzare via le ombre accumulate: spostare i problemi in avanti aumenta solo il disagio, soprattutto con Venere pronta a scompigliare le carte dopo il 10 (senza contare le distrazioni del lavoro). Se la persona amata non si comporta bene o la senti distante, fisserai nuovi paletti senza troppi complimenti. Lunedì 14 e martedì 15 segnano un picco di nervoso che ti spingerà a rimettere al proprio posto chi ha sconfinato. Le questioni economiche e familiari vanno affrontate di petto. Come evidenzia l’oroscopo di Paolo Fox, le storie separate dalla distanza entrano in una fase di esame che durerà fino a fine anno. Occhio, infine, alle giornate del 28, 29 e 30: Luna e Marte metteranno la tua relazione di fronte a un vero e proprio banco di prova.

Pesci – Dopo i turbamenti di luglio, settembre riaccende i motori del cuore. Il cielo premia chi vuole voltare pagina: se arrivi da mesi pesanti, troverai finalmente lo spiraglio per chiudere i legami inutili e ricostruire la tua vita affettiva su basi nuove. Venere torna protagonista, risveglia i desideri e amplifica le sensazioni, specialmente nella seconda metà del mese. Le storie nate d’estate continuano a crescere e a consolidarsi, mentre chi avverte distacco cercherà alternative altrove. Solo le coppie in profonda crisi rischiano di scivolare in litigi accesi: la vera sfida sarà non cedere alla tentazione di scappare di fronte al confronto, provando invece a recuperare ciò che è salvabile.