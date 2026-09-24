Oroscopo di Branko del weekend 26 e 27 settembre e pagelle: grandi successi per i Gemelli, voto 9

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Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 26 e 27 settembre, i Gemelli vivranno un fine settimana di grandi successi professionali grazie alla Luna favorevole, purché mantengano l’umiltà evitando eccessi di ego. Gli individui dello Scorpione avranno il weekend ideale per pianificare progetti e decisioni future, mentre quelli dell’Acquario dovrebbero sfruttare questo fine settimana per staccare la spina e recuperare le energie dal lavoro.

Il weekend 26 e 27 settembre secondo Branko: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo fine settimana appari concentrato, determinato ed emani un’energia travolgente. Potresti imbatterti nell’opportunità di imparare qualcosa di nuovo, magari grazie a un’amicizia o a una buona lettura. Sfrutta al massimo questo momento: le nozioni acquisite ti torneranno molto utili sia nel lavoro sia nella vita privata. Sarai anche la persona giusta al momento giusto per dare un consiglio prezioso a chi ne ha davvero bisogno. Voto: 8,5

Toro – Sei alla continua ricerca di nuovi modi per esprimere ciò che provi. Secondo l’oroscopo di Branko, questo approccio si rivelerà vincente: affinare le tue capacità comunicative ti permetterà di schivare inutili incomprensioni e mantenere serene le tue relazioni. Investi nel tuo lato più diplomatico e sociale, perché i benefici a lungo termine saranno enormi. Voto: 8

Gemelli – Con il favore della Luna in Cancro, qualsiasi cosa farai in questo weekend sembra destinata a trasformarsi in successo. Sul piano professionale la strada è spianata: ti distinguerai in ogni progetto. Continua a muoverti con la solita grinta, ma mantieni l’umiltà ed evita di far prevalere l’ego. Trovare un buon equilibrio ti garantirà stima e rispetto duraturi. Voto: 9

Cancro – Se pensavi di avere tutto sotto controllo, preparati a ricrederti. Le configurazioni planetarie rendono le tue emozioni molto intense e ti spingono verso il cambiamento. Non temere: le novità in arrivo saranno estremamente positive. Mantieni la mente aperta per cogliere le occasioni al volo, ricordando che – come indicano le previsioni astrologiche di Branko – nulla accade mai per caso. Voto: 7,5

Oroscopo del weekend 26-27 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La posizione lunare ti regala un weekend ricco di occasioni, anche se la sfera emotiva rischia di prendere il sopravvento. È il momento ideale per accorciare le distanze con le persone care: ritagliati dei momenti di intimità per ritrovare l’intesa, appianare vecchi rancori e goderti del tempo di qualità con chi ami davvero. Voto: 8

Vergine – Ti attende un fine settimana di grande chiarezza: finalmente troverai le risposte a questioni che ti attanagliavano da tempo. Il buonumore ritrovato ti darà la carica giusta per pianificare i tuoi traguardi professionali e personali, e potresti persino valutare l’idea di un viaggio all’estero. Approfitta a pieno di questa scia fortunata. Voto: 8,5

Bilancia – Le stelle ti riservano un weekend dinamico, ma dentro di te avverti un forte bisogno di rallentare. Secondo l’oroscopo di Branko, dovresti fare un bilancio delle energie spese nell’ultimo periodo: se hai premito troppo sull’acceleratore, concediti una pausa e ritrova il giusto equilibrio tra impegni e cura di te stesso. Voto: 7

Scorpione – Questo è il weekend perfetto per definire i tuoi progetti. Pianificando bene i tuoi prossimi passi, ti assicurerai grandi soddisfazioni nei giorni a venire. Mantieni una visione lucida e prendi decisioni ferme per rendere più luminoso il tuo futuro. Per sfruttare al massimo l’influenza dei pianeti, dedica la fascia oraria tra le 17:00 e le 18:00 ai compiti più importanti. Voto: 8

Previsioni astrologiche per il fine settimana 26-27 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questi giorni la voglia di socializzare potrebbe scarseggiare, lasciando spazio a un po’ di pigrizia o ansia sociale. Non isolarti del tutto: le previsioni astrologiche di Branko suggeriscono di uscire con una persona fidata o frequentare un contesto intimo, come una riunione di famiglia. Rompere il ghiaccio in un ambiente protetto ti aiuterà a fare nuove e piacevoli conoscenze senza stress. Voto: 6,5

Capricorno – Potresti avvertire il peso di alcune frustrazioni recenti, ma le stelle ti invitano a non accumulare tensione: regalati un weekend di puro relax. Molti degli ostacoli attuali si dissolveranno da soli, quindi evita di sprecare energie. Fai attenzione a non cedere all’irritabilità, cerca soluzioni condivise e rifugiati nell’affetto di amici e familiari. Un tocco di color oro nel tuo abbigliamento ti aiuterà ad attirare energie positive. Voto: 6

Acquario – I ritmi di lavoro rischiano di ripercuotersi sul tuo benessere, lasciandoti un po’ teso. In questo fine settimana stacca la spina e prenditi cura della tua salute per evitare di affaticarti oltre misura. Non preoccuparti per i risultati professionali: l’impegno costante darà i suoi frutti a tempo debito. Nel frattempo, goditi il sostegno incondizionato delle persone che ti amano. Voto: 7

Pesci – Se le cose non dovessero andare subito verso il verso giusto, non darti per vinto. In questo weekend potresti incontrare qualche piccolo intoppo, ma la determinazione e l’ottimismo saranno i tuoi migliori alleati. Mantenere un atteggiamento positivo e fare affidamento sulla tua intelligenza ti permetterà di superare qualsiasi ostacolo a testa alta. Voto: 7,5