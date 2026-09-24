Meteo
Allerta meteo, arrivano la pioggia sulla Puglia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Allerta meteo, arrivano la pioggia sulla Puglia
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale,
con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o
temporale, sul resto del territorio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente
moderati.
L’allerta meteo gialla della Regione Puglia è valida da mezzanotte per la durata di 20 ore.