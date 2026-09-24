Oroscopo di Branko del 24 settembre e pagelle: Leone al centro dell’attenzione, voto 9

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Secondo l’oroscopo di Branko del 24 settembre, i nati sotto il segno del Leone vivranno un periodo di grande successo sia in amore sia nel lavoro. I nativi della Bilancia avranno l’opportunità di chiarire i propri obiettivi affettivi e realizzare progetti a lungo termine, oltre a conquistare facilmente l’Acquario. Infine, gli individui del Sagittario affronteranno un momento di forte crescita, in cui dovranno però gestire meglio le energie e curare di più la diplomazia.

Oroscopo del giorno 24 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Avverti una potente spinta di entusiasmo che ti invita a pensare in grande e ad ampliare i tuoi orizzonti. Evita però i colpi di testa: serve massima cautela nella gestione della salute, dei rapporti familiari e della vita di coppia. Chi ti ama cercherà di tirare i freni, magari facendoti innervosire, ma farai bene ad ascoltare i suoi consigli. Frena la tentazione di bastian contrario e controlla l’impulso iniziale. Voto: 6,5

Toro – Ti capita di avvertire una sottile irrequietezza priva di una motivazione apparente. I sentimenti non mancano, ma dentro di te cresce il desiderio di emozioni più viscerali e di territori ancora inesplorati. Non perdere la bussola, perché la sfera professionale richiede presenza: ci sono nuove trattative e contatti all’orizzonte. Attenzione a uno Scorpione, potrebbe rivelarsi un’attrazione a cui sarà difficile resistere. Voto: 7

Gemelli – Il clima si fa decisamente più leggero: lo stress delle ultime settimane si dissolve, lasciando spazio alla serenità sia sul piano emotivo che quotidiano. Se hai una vena creativa, troverai un’ispirazione travolgente e ti divertirai un mondo nell’esprimerla. Metti tutto il tuo cuore sia negli affetti che nelle tue passioni. Voto: 8

Cancro – È il momento ideale per riorganizzare i tuoi spazi, rinnovare il guardaroba e rinfrescare l’immagine. Puoi concederti qualche sfizio economico in più senza sensi di colpa. In campo affettivo tutto procede a gonfie vele: l’amore ti avvolge in modo profondo e appagante. Voto: 8,5

Branko e l’oroscopo del 24 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Continui a essere al centro dell’attenzione, magnetico e invidiato. Se sei single e cerchi l’anima gemella, non esitare a farti avanti: il successo è garantito. Buone notizie anche sul fronte professionale: il periodo è propizio per trasferte d’affari e firme di contratti, dunque, accelera i tempi per chiudere gli accordi. Cerca solo di recuperare un po’ di riposo. Voto: 9

Vergine – Qualche piccolo battibecco domestico non rovinerà la tua giornata. Nel fine settimana l’atmosfera si ammorbidisce: approfittane per organizzare un momento romantico e dare stabilità a un legame nato di recente. Ottimo momento per le scelte finanziarie, ma metti in chiaro ogni questione economica gestita insieme al partner o ai familiari. Voto: 7,5

Bilancia – Questo periodo del tuo compleanno è davvero generoso e ti spingerà a mettere a fuoco chi sei e quali traguardi vuoi raggiungere, anche in ambito affettivo. È tempo di riflettere su progetti a lungo termine come il matrimonio. Se hai nel mirino un segno dell’Acquario, sappi che potrai conquistarlo con estrema facilità. Voto: 8,5

Scorpione – Hai tra le mani un’opportunità stuzzicante per quanto riguarda affari e investimenti, ma stai ancora tentennando. Ricorda che per cogliere le occasioni giuste ogni tanto bisogna buttarsi. Gli astri accentuano il tuo fascino rendendoti irresistibile: usa questa carica a tuo favore. Voto: 7,5

Previsioni astrologiche del 24 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il rischio di disperdere le energie su troppi fronti è alto: il talento non ti manca, ma la continuità vacilla. Questo resta comunque un anno di grande crescita, perfetto per stringere le alleanze giuste e spianarti la strada verso il successo. Lavora sulla diplomazia: la tua schiettezza a volte risulta spiazzante per chi ti circonda. Voto: 7

Capricorno – Ti sembra di muoverti nella nebbia, e per te che ami avere il controllo su tutto non è semplice capire quale sia la scelta migliore, negli affari come nella vita privata. Niente paura, hai la stoffa per difendere la posizione che ti sei conquistato con la fatica. Sul fronte sentimentale, la tentazione di cedere a una nuova storia è forte. Voto: 6,5

Acquario – Per te la complicità e l’amicizia costituiscono il pilastro di qualsiasi legame, inclusi i rapporti sentimentali. È giunto il momento di chiarire i tuoi desideri ed eliminare ogni forma di ambiguità con te stesso, preparandoti a esplorare percorsi del tutto inediti sia nella vita privata che nel lavoro. Voto: 8

Pesci – Anche per te vale la regola d’oro dell’oroscopo di Branko: fiducia e lealtà sono la struttura di qualunque relazione duratura. La stanchezza di brancolare nell’incertezza si fa sentire; prendi in mano le redini della tua vita e spazza via i dubbi che continuano a turbarti. Voto: 6,5