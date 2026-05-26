Oroscopo di Branko del mese di giugno, prima sestina: Gemelli, svolta totale e portafogli pieno

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Branko del mese di giugno, i nativi del Toro vivranno un periodo splendido, eccezionale soprattutto per gli affari, i contratti e gli acquisti vantaggiosi. In amore godranno di una passione travolgente e di una prima metà del mese ideale per i sentimenti, ma dovranno sistemare le questioni legali entro il 30 prima che Giove diventi ostile.

I Gemelli festeggeranno un mese straordinario e ricco di energia orientata al futuro. Avranno ottime entrate finanziarie, investimenti protetti e la possibilità di chiudere vecchie beghe burocratiche, mentre dal 13 giugno Venere e la Luna Nuova accenderanno l’amore e favoriranno la vita a due.

I nati sotto il segno del Leone affronteranno un mese quasi perfetto, penalizzato solo da un Marte contrario che richiederà prudenza fisica e attenzione a possibili complotti. Tuttavia, grazie all’astuzia e a nuove alleanze strategiche, supereranno gli ostacoli, per poi vivere una grande svolta sentimentale e fortunata a partire dal 13 giugno con l’arrivo di Venere nel segno.

Oroscopo di giugno secondo Branko: Ariete e Toro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Branko, questo mese porta con sé un’aria già estiva e quell’allegra spensieratezza che ti ricorda l’emozione della fine della scuola, quando le vacanze erano alle porte e bastava un weekend per correre a respirare l’odore del mare. Se a maggio hai solo assaporato questa sensazione, ora la tua voglia di evadere cresce. Quest’anno, però, devi fare i conti con un Saturno severo che frena gli entusiasmi: il pianeta ti richiama all’ordine, spingendoti a verificare che tutto sia a posto in famiglia o nella professione prima di poterti finalmente rilassare.

A giugno saranno soprattutto i tuoi affetti più cari a ricordarti i doveri: genitori anziani, nonni o figli piccoli che richiedono attenzioni e sostegno. Lo conferma Mercurio, che inizia un lungo transito nel segno del Cancro insieme a Venere, Giove e, dal giorno 21, anche al Sole. C’è aria di cambiamenti in casa: forse devi rinnovare una stanza per fare spazio a un nuovo arrivato, ospitare un parente o sistemare qualche guasto agli impianti. Si tratta di questioni gestibili e legate a eventi felici, ma dovrai armarti di un po’ di pazienza per sbrigare ogni pratica. Consolati: sono gli ultimi sforzi, perché a fine mese Giove abbandonerà la sua posizione ostile per passarti una mano sulla spalla da un’angolazione decisamente favorevole.

Nel frattempo, tuffati nell’amore! Sabato 13 Venere trasloca nel Leone e accende una scintilla travolgente nella tua vita sentimentale. Splendida anche la Luna Nuova in Gemelli di lunedì 15: se hai in mente il grande passo, potresti fissare le nozze nel fine settimana precedente, oppure nel pomeriggio di mercoledì 17 o giovedì 18, grazie a un cielo d’oro in cui la Luna bacia Venere. La forma fisica tiene bene: l’unico consiglio è di rallentare il ritmo il 21 e il 29, quando i cambi di fase lunare potrebbero renderti un po’ più vulnerabile alla stanchezza.

Toro – Ti attende un mese davvero splendido. Secondo l’oroscopo di Branko, ad eccezione del lento transito di Plutone, non subirai veri fastidi planetari fino al 30. Persino Venere in Leone, a partire da sabato 13, non riuscirà a crearti problemi. Certo, i sentimenti saranno più radiosi nella prima metà del mese: se desideri sposarti a giugno, ti conviene fissare la data entro il giorno 12, evitando preferibilmente il 5 e il 6 a causa della Luna storta.

Marte ti accompagnerà per tutto il periodo regalandoti una passione travolgente. Se sei single, si profilano avventure infuocate proprio nei luoghi che frequenti di solito, tra vicini di casa, gite fuori porta o trasferte di lavoro. Se invece hai già una relazione, da sabato 13 Venere potrebbe stuzzicarti con qualche tentazione piccante.

Giugno, però, sarà eccezionale soprattutto per gli affari. Con il Sole e Urano nel settore del patrimonio, avrai ottime chance di concludere acquisti vantaggiosi. Confrontati con il tuo consulente finanziario per verificare lo stato degli investimenti e mettere al sicuro i guadagni: i nuovi contratti sono decisamente protetti. Inoltre, dal primo del mese Mercurio inizia un transito favorevole nel Cancro che durerà fino a inizio agosto, perfetto per ricevere notizie importanti e sbloccare documenti o accordi. Muoviti ora per stringere alleanze utili e firmare contratti, perché il cielo fa il tifo per te. Un ultimo consiglio: fai un controllo su tasse, burocrazia e questioni legali. Entro la fine del mese, chiedi al tuo avvocato di trovare un accordo per le cause in sospeso, poiché da martedì 30 Giove diventerà ostile e per circa un anno vincere le controversie sarà molto più faticoso.

Previsioni astrologiche del mese di giugno: Gemelli e Cancro

Gemelli – Festeggia alla grande, perché il mese del tuo compleanno è straordinario. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, stai finalmente avvertendo la spinta di Urano: un’energia che smuove le acque stagnanti e spezza quelle abitudini che ti toglievano il respiro. Anche se sei un segno proiettato in avanti, il consiglio è di non voltarti indietro: cancella vecchi rancori e sete di rivalsa, perché ora conta solo il futuro.

Giugno è un mese d’oro per il portafogli. Con Giove e Mercurio alleati nel tuo settore pratico, le finanze sono protette: è il momento perfetto per investimenti intelligenti, affari d’oro e compravendite vantaggiose. Se hai trascinato beghe legali o nodi burocratici, adesso puoi chiudere i conti una volta per tutte, i fondi non ti mancano. Urano, inoltre, creerà tempismi perfetti per farti entrare in ambienti finora inaccessibili. Tieni gli occhi aperti e muoviti in squadra: il successo non si conquista da soli. Unico avvertimento: non esagerare con i ritmi, perché Marte ti impone di dosare le forze.

Sabato 13 Venere trasloca in Leone e accende i sentimenti. Il weekend successivo è magico per il grande passo: la Luna Nuova del 15 nel tuo segno benedice l’inizio di una vita a due. E a fine mese arriva anche Marte a darti una carica di pura passione.

Cancro – Questo mese ti riporta con i piedi per terra, mostrandoti i tuoi doveri sotto una luce decisamente più stimolante e produttiva. Prima che cominci la stagione del tuo compleanno, il cielo ti regala una marcia in più grazie a un transito speciale di Mercurio, che resterà nel tuo segno fino alla prima decade di agosto. Anche se il suo movimento sarà lento, il pianeta degli affari darà una forte accelerata alla tua quotidianità in ogni settore. Ti spingerà a confrontarti, a cercare alleati per le tue imprese – meglio se giovani, rapidi e pieni di entusiasmo – e a frequentare ambienti insoliti capaci di accendere la tua curiosità.

Secondo le previsioni astrologiche di Branko, l’amore promette scintille, soprattutto fino a venerdì 12, quando potrai contare anche sul supporto di Venere: i nuovi incontri nascondono forti attrazioni e un’amicizia recente potrebbe trasformarsi in una storia seria. Certo, Saturno contro potrebbe tagliare i rami secchi o i legami logorati dal tempo, ma spingerà anche chi ha sempre vissuto con leggerezza a mettere la testa a posto, superando le paure per investire in un impegno concreto.

Sul fronte pratico, Mercurio ti guiderà a trovare soluzioni geniali a vecchi problemi. Va bene riflettere in solitudine nel tuo guscio, ma poi ricordati di aprirti al confronto per verificare la fattibilità dei tuoi progetti. Dal giorno 13, con Venere che si sposta nel settore economico, sarà il momento di fare i conti: analizza finanze e investimenti senza delegare nulla agli altri. Chiudiamo in bellezza: la forma fisica è in netto recupero e la passione si riaccende.

Branko, oroscopo del mese di giugno: Leone e Vergine

Leone – Se non fosse per Marte contrario quasi tutto il mese (il pianeta dell’energia tornerà a sorriderti solo il 28), questo giugno rasenterebbe la perfezione. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, quando il Pianeta Rosso rema contro è d’obbligo la massima prudenza: occhio alla guida, ai tagli e alle distrazioni in casa. Oltre a questo, la sua posizione – aggravata dall’ostilità di Plutone – indica che qualcuno sta tramando nell’ombra con giochi di potere per frenare la tua scalata.

La tua grande ambizione ha dovuto digerire diversi bocconi amari negli ultimi anni, ma nel frattempo hai sviluppato una corazza d’acciaio, affilato l’ingegno e imparato a incassare i colpi senza fare una piega. Ora, grazie al nuovo corso di Urano, sai come muoverti dietro le quinte: stai tessendo una fitta rete di alleanze e strategie geopolitiche personali che gestisci con molta più astuzia rispetto al passato. È proprio questo il tuo asso nella manica, illuminato da un Sole che fa finalmente chiarezza. Con Mercurio e Venere in Cancro nella prima parte del mese, avrai il tempo ideale per riflettere e pianificare le prossime mosse.

La vera svolta scatta sabato 13: Venere sbarca nel tuo segno, splendida come una regina su un vascello d’oro, inaugurando la stagione dei sentimenti di questo 2026. Nuovi incontri e colpi di scena sono dietro l’angolo: l’oroscopo ti chiede di farti trovare pronto a voltare pagina, che sia con un volto nuovo o ricostruendo su basi diverse un vecchio legame (una convivenza, un matrimonio o un figlio). Te la senti?

Vergine – Sei nel mese dei Gemelli, un segno caotico e amante dell’improvvisazione che si scontra inevitabilmente con la tua mente così precisa e organizzata. Tuttavia, l’oroscopo di Branko ti rassicura: a parte il Sole, non ci sono altri pianeti a darti contro, quindi la pressione è gestibile. Se però sei del segno e hai il compleanno nei primissimi giorni di settembre, potresti già avvertire la scossa di Urano, entrato da poco in Gemelli. Questo astro governa la tecnologia e le rivoluzioni improvvise dettate dal destino; opporsi sarebbe inutile, come cercare di fermare il tempo.

Le novità in arrivo potrebbero inizialmente spiazzarti, ma la tua missione è accoglierle e integrarle nella tua quotidianità. Il cambiamento busserà soprattutto alla porta della carriera e del successo personale: nei prossimi sette anni vivrai situazioni che richiederanno massima flessibilità. Pensa, ad esempio, all’irruzione dell’intelligenza artificiale nel tuo ufficio, capace di stravolgere i tuoi ritmi e persino il tuo ruolo. Il segreto per non farti travolgere? Non boicottare la novità, ma cavalcala anticipando i tempi.

Sei della Vergine: intelligenza, rapidità e senso dell’innovazione non ti mancano. Tieni la mente aperta! In questo percorso ti sosterrà Mercurio, che inizia un lungo transito a tuo favore. Ottime notizie anche sul fronte privato: sono giorni splendidi per l’amore, la forma fisica è al top e la passione è alle stelle.