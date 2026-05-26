L’oroscopo di Branko del mese di giugno, seconda sestina: Acquario, periodo di fuoco tra carriera e slalom burocratici

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Secondo l’oroscopo di Branko del mese di giugno, i nati sotto il segno del Capricorno vivranno un mese di grande fermento lavorativo e successo grazie a Sole, Marte e Urano. Dovranno però guardarsi dai malintesi e dalle rivalità causati da Mercurio contrario, che porterà tensioni anche in famiglia; sarà fondamentale non strafare e mantenere la diplomazia.

I nativi dell’Acquario vedranno brillare l’amore, ma soprattutto la carriera: con Mercurio e Plutone a favore, sarà il momento ideale per cercare un nuovo impiego o inseguire un sogno. Affronteranno burocrazia e tensioni familiari dovute a Marte, rischiando di trascurare il partner a causa dei troppi impegni dal solstizio in poi.

I Pesci godranno di un periodo splendido per i sentimenti grazie a Venere, Mercurio e Giove, ideale per nuovi flirt, consolidare relazioni o allargare la famiglia. Nonostante qualche malumore e opposizione da parte dei parenti, otterranno ottimi risultati anche nel lavoro e nella creatività, specialmente dal 13 giugno.

Il mese di giugno secondo gli astri: Bilancia e Scorpione

Bilancia – L’oroscopo di Branko prevede un netto cambio di passo. Con l’inizio del mese dei Gemelli, il tuo cielo si rasserena: il Sole si allea a un rinnovato Urano per servirti su un piatto d’argento ottime occasioni. Segna sul calendario la Luna Nuova del 15, la data perfetta per intercettare quella svolta che attendevi da tempo. Potrebbe trattarsi di un trasferimento oltreconfine o, più semplicemente, di un nuovo incarico internazionale che ti permetterà di connetterti con il mondo intero restando comodamente a casa.

Negli affari, tuttavia, ti servirà un pizzico di prudenza e sangue freddo. Se non hai sbrogliato alcuni nodi a maggio, l’accordo definitivo potrebbe slittare a fine agosto. Nel 2026, infatti, Mercurio ha una predilezione per i segni d’Acqua e farà una lunga sosta in Cancro da giugno fino alla prima decade di agosto. Anche se questa posizione crea qualche attrito, ricorda che per te rappresenta l’area del successo: i transiti in questo settore lanciano sfide professionali e personali che ti costringono a reagire, tirando fuori un carattere insospettabile. Accetta il guanto di sfida e prepara la tua rivincita. Non c’è fretta, il prossimo mese avrai alleati ancora più forti.

Urano ti chiede però un reset mentale: basta vecchi schemi o metodi superati! Apriti alle novità digitali, ai social e all’intelligenza artificiale, usandola come assistente e non come capo. Sabato 13, infine, Venere si posiziona a favore e accende i sentimenti. Se i mesi passati con Saturno ti hanno lasciato single, è il momento di un dolce incontro o di accorgerti che qualcuno che credevi un semplice conoscente è in realtà una persona speciale. Con un Marte così sexy, la passione e la curiosità non mancheranno.

Scorpione – Se non fosse per quel Marte fastidioso (e i soliti inviti alla prudenza valgono ancora), questo potrebbe essere un mese eccezionale, capace di aprirti nuovi orizzonti e spalancarti le porte di un mondo inedito. Secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio – il tuo alleato più solido di quest’anno – inizia proprio il primo del mese un lungo transito a favore. Questo passaggio ti spinge ad allargare i tuoi confini mentali e geografici verso settori lavorativi alternativi, mercati diversi e mete lontane. Fino alla prima decade di agosto, la stella degli affari e della comunicazione ti sosterrà nei viaggi, nel commercio e negli studi di specializzazione, indispensabili per conquistare posizioni di prestigio.

Se sei giovane, non temere gli spostamenti: entro metà mese l’amore potrebbe bussare alla tua porta proprio durante un viaggio. Anche imparare una nuova lingua ti sembrerà facilissimo, eliminando ogni barriera comunicativa. C’è un però: rimetti in ordine la tua situazione burocratica, fiscale e legale. Fai un controllo con un esperto perché Giove non ti darà manforte ancora per molto, ed è fondamentale arrivare all’estate con i documenti a posto.

Se hai cause in corso, cerca un accordo: meglio cedere su qualcosa adesso che trascinare le cose per le lunghe. Venere ti coccola fino al 12, poi si sposta in Leone, accendendo la tua ambizione professionale e sentimentale. Pretendi di più, e il cielo è d’accordo con te, ma ricorda: ogni traguardo sarà frutto del tuo impegno. Lascia perdere le scorciatoie o i favoritismi. Le capacità le hai tutte, ora tocca a te!

Astrologia dedicata al mese di giugno: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Nonostante il Sole e Urano in Gemelli, il tuo cielo promette bene. Segna sul calendario l’8 e il 15 giugno (Ultimo Quarto e Luna nuova): servirà prudenza per evitare scossoni in famiglia o nel matrimonio. Ma se la tua unione ha già superato i severi esami del passato, si dimostrerà solida come una roccia. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, Venere sarà la tua alleata speciale: prima passionale accanto a Giove, poi leggera, allegra e magnetica. Sarai al centro dell’attenzione! Certo, Urano potrebbe metterti i bastoni tra le ruote con qualche imprevisto, ma senza quella pesantezza tipica di Saturno, che a volte frena l’entusiasmo e spegne l’umore.

A proposito di affari: Mercurio inizia un lungo transito nel segno del Cancro. Come avrai notato, quest’anno il pianeta dei contratti preferisce l’elemento Acqua. Per te comincia un secondo round molto positivo che durerà fino a inizio agosto. Muovendosi vicino a Giove, favorirà accordi legati a eredità, spartizioni o attività di famiglia. Se hai trattative in corso, punta a chiuderle entro fine mese, preferibilmente dopo il solstizio d’estate.

Per quanto riguarda la forma fisica, Marte in Toro ti invita a fare un check-up generale; dal 28 traslocherà in Gemelli e dovrai farti trovare prontissimo per la bella stagione. Chiudi i progetti in sospeso al lavoro e concentrati sullo studio: hai il metodo giusto per superare alla grande gli esami di fine anno.

Capricorno – Ti attende un mese di grandissimo fermento sul fronte professionale. Secondo l’oroscopo di Branko, il Sole, Marte e Urano nel segno dei Gemelli accendono il settore del lavoro: ci metterai un’energia pazzesca e una determinazione d’acciaio, senza lasciarti intimorire da rivali o imprevisti. A darti una spinta formidabile nella scalata verso il successo c’è Marte in Toro, che per quasi tutto il periodo ti sosterrà in ottimo aspetto, regalando brio non solo all’amore ma anche alla tua attività.

Occhio però ai tranelli. Questo mese di giugno dovrai fare i conti con un Mercurio dispettoso, che inizia un lungo transito contrario pronto a durare fino a inizio agosto. Il pianeta degli affari rischia di disturbare la comunicazione, creando malintesi con soci e colleghi o alimentando la competizione con colleghi più giovani che tenteranno di scavalcarti, magari cercando di accattivarsi i superiori con qualche moina di troppo. La tensione potrebbe salire dal solstizio d’estate in poi. Ma la tua celebre tenacia non si spezza: sei un Capricorno, saprai dimostrare quanto vali diventando una figura insostituibile. Unico consiglio: non strafare. Dosare le forze è vitale, anche perché il tuo sistema nervoso non è d’acciaio. Ricorda che non sei Superman!

Mercurio potrebbe portare qualche nuvola anche in famiglia, causando incomprensioni con il partner o con i figli adolescenti; cerca di essere più diplomatico e flessibile. Massima prudenza nelle giornate con la Luna storta (il 21 e 29), prima che il 30 Giove traslochi nel segno del Leone portando nuove atmosfere.

Branko oroscopo del mese di giugno: Acquario e Pesci

Acquario – Sei pronto a svoltare? L’oroscopo di Branko parla chiaro: con il Sole e Urano a favore, l’amore brilla, ma è la carriera a prendersi il centro della scena. Dal primo giugno, Mercurio si stabilisce nel segno del Cancro, accendendo i riflettori sulla tua sfera professionale, specie se cerchi un impiego dipendente o un posto fisso. Questo è il momento perfetto per agire: aggiorna il curriculum, rispondi agli annunci e punta dritto ai settori in cui esprimi al meglio il tuo talento.

Non disperdere le forze in mille direzioni inutili. Plutone nel tuo segno ti regala una spinta formidabile verso la rinascita: se hai un sogno nel cassetto, inseguilo anche se devia dal tuo percorso solito. Certo, la nuova strada presenterà qualche ostacolo, ma ti renderà fiero e orgoglioso di te.

Giugno sarà un mese intenso, un vero slalom tra scartoffie burocratiche e qualche tensione in famiglia. Marte potrebbe riaccendere vecchi dissapori con i genitori o richiedere più energie per accudirli se sono anziani. Tra una scadenza e l’altra, però, non trascurare il partner. Dopo il 13 giugno, e soprattutto con l’arrivo del solstizio, il lavoro rischia di assorbirti completamente. Gioca d’anticipo: rassicura chi ami, spiega che la tua testa è altrove solo per i troppi impegni e che hai solo bisogno di un attimo per riorganizzare la tua vita.

Pesci – Questo mese ti riserva giornate splendide, specialmente per il cuore. Secondo l’oroscopo di Branko, Venere, Mercurio e Giove transitano nel tuo settore dell’amore e, grazie al supporto di un Marte solido e passionale in Toro, si alleano per regalarti un affetto travolgente e intenso, con quel pizzico di pepe che accende le emozioni. Non pensare per forza a un nuovo partner (che pure potrebbe palesarsi con la Luna favorevole del 2 e del 3): la felicità può bussare alla porta di un legame già solido che fa un salto di qualità, come una convivenza, un matrimonio o l’arrivo di un figlio. È un cielo decisamente fertile e vivace.

Se invece cerchi solo leggerezza, non mancheranno flirt e avventure stimolanti, anche se col tempo potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo. C’è però un piccolo prezzo da pagare: i familiari potrebbero non condividere il tuo entusiasmo, forse perché spiazzati dalle tue decisioni improvvise. Cercheranno di darti contro creando qualche tensione; non riusciranno a fermarti, visto che le stelle sono dalla tua parte, ma dovrai sopportare i loro malumori. Muoviti con pazienza: Mercurio ti darà le parole giuste per dialogare e, se ci sono figli nati da una precedente relazione, bastano le giuste attenzioni per rassicurarli.

Giugno sorride anche alla professione: dal 13 Venere si sposta nel settore lavorativo, rendendo i compiti quotidiani più leggeri e piacevoli, soprattutto se sei un lavoratore dipendente. Se ti occupi di arte, la tua creatività sarà alle stelle. Ottima la forma fisica fino al 27, poi arriverà qualche novità.