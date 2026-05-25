Oroscopo settimanale di Branko dal 25 al 31 maggio: Toro e Gemelli premiati con 5 stelle

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Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 25 al 31 maggio, i nati sotto il segno dell’Ariete vivono tensioni affettive a causa di una confusione tra sentimenti e finanze, acuita da pianeti sfavorevoli, ma possono contare sulla ricarica energetica del Sole e su ottimi incontri con Vergine o Gemelli.

I nativi del Toro, invece, beneficiano di un fine settimana magico per l’amore e la passione grazie a Luna e Marte, mentre Mercurio favorisce gli affari e gli investimenti immobiliari all’inizio della settimana; per loro si prospettano ottime intese con Capricorno e Bilancia.

Infine, i Gemelli festeggiano il compleanno protetti da Mercurio, superando una Luna nervosa sabato 30 che crea tensioni in famiglia; l’alleanza tra Urano e Sole annuncia grandi cambiamenti imminenti e ottimi guadagni sia economici che sentimentali, con incontri ideali insieme ad Ariete o Sagittario.

Oroscopo da lunedì 25 a domenica 31 maggio: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Stai facendo un po’ di confusione tra questioni di cuore e portafoglio, e questo finisce per incrinare i rapporti sia in famiglia che con il partner. Tutta colpa di un cielo agitato: c’è un Marte polemico e diffidente che rema contro Venere e Giove proprio nel settore degli affetti domestici. Che peccato, perché l’oroscopo di Branko ti ricorda che hai un Sole splendido e pieno di energia da sfruttare! Invece di calcolare ogni minimo dettaglio con il bilancino, specie nel fine settimana, dovresti solo pensare a rilassarti. La Luna ti rende un po’ insicuro e apprensivo per la salute, ma non c’è alcun motivo di allarmarsi. Incontro sì: una Vergine per un bacio romantico sotto le stelle, o un Gemelli per un’avventura ad alto tasso erotico. (4 stelle, settimana molto buona)

Toro – Preparati, perché la Luna nel tuo cielo dell’amore è pronta a mostrarti quanto possa essere profonda la tua passione. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, l’intero fine settimana si preannuncia magico: Marte ti regala l’audacia necessaria per farti avanti con chi ti fa battere il cuore. Smetti di esitare, la felicità è a un passo, devi solo osare! Novità eccellenti anche sul fronte degli affari. Un vivace Mercurio ti offre l’assist perfetto per cogliere al volo le occasioni migliori, tanto che un investimento immobiliare potrebbe concretizzarsi tra lunedì 25 e martedì 26. Semaforo verde per gite e trasferte di lavoro, e anche la salute gira al meglio. Incontro sì: Capricorno, per vivere la forza del sentimento. Bilancia, per un momento di pura grazia. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – Festeggi il tuo compleanno con Mercurio dalla tua parte: tradotto, significa che non hai paura di niente. Nemmeno della Luna storta di sabato 30, che porta un po’ di maretta con una figura femminile di famiglia e ti spinge a rivedere le tue priorità. Nel frattempo, Urano si allea al Sole e rimescola le carte in tavola; per ora si fa sentire soprattutto se sei nato a maggio, ma l’aria di cambiamento investirà presto tutti i Gemelli, quindi preparati alle sorprese. Secondo l’oroscopo di Branko, le finanze e gli affari girano alla grande, tanto che il cielo promette di farti ricco… anche in amore. Incontro sì: un Ariete per un’intesa unica, o un Sagittario per una sfida ad alto tasso di passione. (5 stelle, settimana ottima)

Cancro – Con Giove e Venere dalla tua parte, l’ottimismo torna a farsi sentire e cancella finalmente quei pensieri grigi che ti avevano tormentato a inizio primavera. Recuperare la forma fisica è un toccasana anche per l’umore: questo Marte ti fa stare alla grande e promette qualche avventura decisamente sexy. Occhio però a non trascurare la salute e i trattamenti in corso, che si tratti di fisioterapia, ginnastica posturale o del dentista. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, nella coppia adesso il timone ce l’hai tu: rifletti bene sulla tua meta e agisci di conseguenza. Tra carriera e sentimenti, cosa conta davvero per te? Incontro sì: Pesci, perché sognare non costa nulla. Leone, perché l’amore può vincere ogni sfida. (5 stelle, settimana ottima)

Branko, oroscopo e classifica dal 25 al 31 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l’oroscopo di Branko, Sole e Mercurio frizzanti ti regalano l’energia di una coppa di champagne da gustare in ottima compagnia, che sia con gli amici di sempre, nuovi incontri o la tua dolce metà. Goditi la vita con serenità, ma senza eccedere. Attenzione a Marte: il suo transito fastidioso porta nervosismo e un pizzico d’ansia per la tua posizione sociale, mentre la concorrenza è pronta a colpire al minimo passo falso. Guarda oltre le apparenze ed esamina con cura chi ti circonda per capire chi fa davvero il tuo gioco. È il momento ideale per rinnovare il cerchio delle tue amicizie e far entrare aria fresca nella tua vita. Incontro sì: lasciati guidare dalla Bilancia. Con i Pesci, invece, metti da parte l’orgoglio. (4 stelle, settimana molto buona)

Vergine – Quando Mercurio è nervoso ti innervosisci anche tu, non c’è niente da fare, è la tua natura. Ed è un vero peccato, perché questo cielo ha ottimi punti di forza! Secondo l’oroscopo di Branko, il weekend ti riserva una Luna capace di regalarti una splendida occasione d’amore. Se preferisci non basarti solo sulle stelle, ascolta il tuo cuore: sa bene di essere apprezzato. In quei giorni potrebbe bussare alla tua porta un incontro decisivo, sia per la sfera privata che per la carriera. Negli affari è il momento perfetto per far valere le tue idee, quindi prendi l’iniziativa. La forma fisica tiene alla grande. Incontro sì: Toro, il suo affetto ti dà sicurezza. Scorpione, brivido sexy. (4 stelle, settimana molto buona)

Bilancia – Nonostante qualche pianeta ti remi contro, l’oroscopo di Branko promette una fase ricca di stimoli e percorsa da un forte vento di cambiamento. Se il successo fatica ad arrivare nel tuo ambiente o nella tua città, non insistere: allarga gli orizzonti. L’occasione per svoltare potrebbe bussare alla porta all’improvviso, e dovrai essere fulmineo nel coglierla. Ti dipingono spesso come l’eterno indeciso dello zodiaco, e a volte è così, ma stavolta Saturno in opposizione ti darà la spinta giusta per tagliare i rami secchi. Fidati, sarà un bene! Anche in amore è il momento di osare: punta in alto. Incontro sì: un Acquario tutto da conquistare o un Leone, il trofeo più ambito. (4 stelle, settimana molto buona)

Scorpione – Sabato 30 maggio la Luna brilla nel settore dei nuovi incontri e delle relazioni: un’ottima opportunità da non sprecare chiudendoti a riccio. Il tuo modo di provocare è senza dubbio sexy e magnetico, ma con Marte a sfidarti rischi di perdere la misura e risultare troppo pungente. Secondo l’oroscopo di Branko, faresti meglio a dosare le parole anche con il partner e i soci in affari. Questo cielo ti spinge a esagerare in tutto: a tavola, nei brindisi, nello sport e persino alla guida. Sole e Mercurio non ti remano contro, ma alimentano la tua voglia di rischiare. Incontro sì: Ariete, follemente innamorato… Gemelli, pura illuminazione. (4 stelle, settimana molto buona)

La settimana 25-31 maggio secondo Branko: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con il Sole, Mercurio e Urano in opposizione, la sfida si fa interessante. C’è da lottare, è vero, ma se affronti tutto con lo spirito giusto può persino diventare un gioco stimolante. Lascia perdere il passato ed evita i rimpianti: quel che è stato è stato, e gli sbagli aiutano a maturare. Tra lezioni da non dimenticare, c’è sicuramente la prudenza digitale: muoviti con cautela sul web, valuta bene ogni click, diffida delle pubblicità ingannevoli e dei tranelli nei giochi online. Dove puoi andare sul sicuro? In amore. Il tuo cuore sa benissimo di chi potersi fidare. Incontro sì: un Cancro ha un cuore immenso. Capricorno, per un’intesa da “ghiaccio bollente”. (4 stelle, settimana molto buona)

Capricorno – Secondo l’oroscopo di Branko, il transito di Sole, Mercurio e Urano nel segno dei Gemelli sta per dare una scossa pazzesca alla tua carriera. Preparati a una vera e propria svolta: il fine settimana porta con sé una Luna perfetta per cogliere al volo nuove opportunità, pianificare un viaggio, studiare una lingua o frequentare un corso di aggiornamento. Il segreto del successo? Cavalcare l’onda dell’innovazione tecnologica. Anche se l’intelligenza artificiale può spaventare, ti aprirà porte straordinarie. Tu, che sei guidato da Saturno, prova a mettere da parte la tua proverbiale prudenza e osa di più. Capitolo cuore: l’intesa è decisamente calda e passionale, ma manca quel pizzico di dolcezza che non guasta mai. Sorprendi il partner con una coccola inaspettata. Incontro sì: la Vergine ti farà scoprire orizzonti inesplorati. Con l’Acquario la scintilla scatta online. (4 stelle, settimana molto buona)

Acquario – Affrontare questioni di soldi e affari in famiglia per te è sempre una nota dolente. La tua proverbiale generosità si scontra con il bisogno assoluto di indipendenza: un conto in banca sicuro è la tua polizza di libertà. Purtroppo, chi ti sta intorno non sempre lo comprende. Secondo l’oroscopo di Branko, in questo momento un Marte ostile rischia di accendere discussioni e mettere a dura prova i tuoi nervi, quindi massima prudenza durante il weekend. Per fortuna la sfera sentimentale ti restituisce il sorriso: amare ti fa sentire giovane e leggero. Se hai accanto il partner ideale, custodiscilo con cura. Incontro sì: Sagittario per momenti complici; Cancro se cerchi pura dolcezza. (4 stelle, settimana molto buona)

Pesci – Il cielo è decisamente dalla tua parte, regalandoti un momento magico per i sentimenti. Grazie all’oroscopo di Branko, sai che il tuo fascino è alle stelle e che potresti conquistare chiunque desideri. Attenzione, però: i pianeti in Gemelli portano un pizzico di instabilità, rendendo anche te piuttosto imprevedibile. Nel fine settimana, in particolare, la Luna rischia di accendere malintesi e malumori: basta una minima scintilla per far scoppiare un incendio. Tu, splendida creatura d’acqua guidata da sogni ed emozioni, hai il potere di disinnescare ogni tensione. La vittoria è nelle tue mani, devi solo volerlo. Incontro sì: Toro, in una versione più sexy che mai, oppure Scorpione, per cavalcare insieme le onde dell’amore. (4 stelle, settimana molto buona)