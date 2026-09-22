L’oroscopo di Branko del 22 settembre e le pagelle per tutti i segni: voto 9 al Capricorno

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Secondo l’oroscopo di Branko del 22 settembre, i nati sotto il segno del Capricorno possono raggiungere traguardi importanti e rafforzare l’amore facendo progetti a lungo termine. I Gemelli brillano sul lavoro grazie a un’ottima dialettica e hanno eccellenti opportunità in campo sentimentale. I nativi della Bilancia riescono a disinnescare le tensioni grazie alla diplomazia, ritrovando la complicità oppure trovando la forza di chiudere i rapporti ormai logori.

Oroscopo del giorno 22 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore senti un forte bisogno di fare pulizia e fare chiarezza, specialmente se con il partner è calato un velo di freddezza o affaticamento. Sul fronte professionale ti attende un avvio di settimana grintoso: la tua voglia di metterti in gioco e mostrare di che pasta sei fatto ti spingerà subito a passare all’azione. Voto: 7,5

Toro – La tua serietà sul lavoro non passa inosservata e i colleghi sanno di potersi fidare ciecamente di te. Nei sentimenti, però, servono i fatti: ultimamente hai trascurato i dettagli ed è ora di mostrare alla persona amata tutto il tuo trasporto con maggiore decisione e presenza. Voto: 7

Gemelli – Un flusso di intuizioni brillanti ti rende un fulmine sul posto di lavoro, dove la tua dialettica e la tua capacità d’impatto fanno davvero la differenza. Questo momento d’oro si riflette anche sul cuore: se sei a caccia dell’anima gemella, le opportunità per fare centro non mancheranno. Voto: 8,5

Cancro – Troppi pensieri rischiano di frenare il tuo rendimento e di appesantire le tue relazioni. Per ritrovare l’efficienza devi mettere al bando le ansie inutili, restare focalizzato sui tuoi obiettivi e fare scudo contro i soliti guastafeste o le energie negative. Voto: 6

Branko e l’oroscopo del 22 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sta per emergere tutta la tua stoffa da leader: è il momento perfetto per zittire gli scettici e mostrare quanto vali. Anche l’atmosfera affettiva si fa incandescente, regalando ai cuori solitari e alle nuove coppie momenti di pura passione indimenticabile. Voto: 9

Vergine – La tua innata abilità organizzativa ti permette di mettere in ordine scadenze, agenda e priorità personali. L’oroscopo di Branko ti consiglia però di staccare la spina in amore: non cercare di impressionare il partner a tutti i costi, la naturalezza ripagherà molto di più. Voto: 8

Bilancia – Il tuo fare diplomatico si conferma il lasciapassare ideale per disinnescare i conflitti e ricucire strappi del passato. Se la scintilla c’è ancora, la complicità di coppia tornerà alle stelle; se invece il gelo è diventato insostenibile, abbi il coraggio di voltare pagina. Voto: 7,5

Scorpione – Un lampo di genio ti offrirà la chiave per superare un ostacolo che ti portavi dietro da tempo. Le stelle ti sorridono anche nella vita sentimentale: è la fase perfetta per dare solidità a un legame esistente o per tuffarti senza riserve in una nuova avventura amorosa. Voto: 8

Previsioni astrologiche del 22 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Un’irresistibile sete di novità e di riscatto ti spinge a rompere gli schemi della quotidianità. Chiunque provi a limitare la tua libertà o a metterti i bastoni tra le ruote si scontrerà con la tua determinazione: non esiterai a tagliare i rami secchi. Voto: 8,5

Capricorno – Il cielo premia la tua tenacia e la tua dedizione assoluta: mettendoci il cuore otterrai traguardi importanti, soprattutto se hai in cantiere una sfida stimolante. Anche in ambito affettivo, fare progetti a lungo termine con la dolce metà darà una grande carica alla tua vita di coppia. Voto: 9

Acquario – La tua mente fuori dagli schemi genera spunti innovativi capaci di conquistare la stima dell’ambiente professionale. Sul piano sentimentale, se percepisci distanza o disinteresse, metti subito le carte in tavola con una conversazione sincera per continuare a inseguire i tuoi sogni. Voto: 7

Pesci – Il tuo sesto senso si rivela una risorsa preziosa per risolvere complicazioni e sfornare progetti di successo. Cresce la stima che hai di te stesso e questo ti rende aperto e solare: per i single si apre un periodo fertilissimo per fare nuove conoscenze ed espandere la rete di amicizie. Voto: 8,5