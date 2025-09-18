[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oro a Bruxelles: il CalaRosa è tra i migliori spumanti al mondo



Borgo Turrito in vetta alle classifiche internazionali con il CalaRosa Metodo Classico

Capitanata protagonista tra le grandi bollicine del mondo



Foggia, 18 settembre 2025 – Borgo Turrito celebra un importante riconoscimento internazionale: il CalaRosa spumante metodo classico rosé brut ha ottenuto la Medaglia d’Oro al Concours Mondial de Bruxelles – Sparkling 2025, svoltosi dal 5 al 7 settembre, che ha visto in gara 1.086 spumanti provenienti da tutto il mondo degustati alla cieca.

Un risultato che premia non solo la Capitanata e la Puglia, ma rappresenta anche un prestigioso traguardo per tutto il Sud Italia, portando le eccellenze meridionali sul palcoscenico internazionale delle grandi bollicine.

Lanciato sul mercato a maggio 2023, il CalaRosa spumante è interamente prodotto da uva Nero di Troia. Si distingue per il colore salmone rosato con riflessi bronzati, il perlage fine e persistente e un profilo aromatico che intreccia frutti rossi con eleganti note floreali di rosa, completate da sfumature di ibisco, pesca, pompelmo rosa, mela annurca e ribes rosa.

Il panel internazionale del Concours Mondial de Bruxelles lo ha descritto come “elegante al naso, con aromi di fragola e ciliegia, arricchiti da note di rosa e un accenno di erba tagliata; al palato fine, con bollicine delicate, ottima freschezza e notevole acidità, per un insieme equilibrato e vivace”.

Negli ultimi anni, la Capitanata si sta affermando come una nuova frontiera per la spumantistica pugliese, grazie a vitigni autoctoni che si rivelano particolarmente adatti anche alla spumantizzazione. Il CalaRosa spumante è il risultato di questo percorso: nasce da raccolta manuale nella prima decade di settembre e da un affinamento di 24 mesi sui lieviti, secondo la tecnica del metodo classico.

“Questa medaglia è un riconoscimento che va oltre la nostra cantina,” afferma Luca Scapola, titolare di Borgo Turrito. “Premia il lavoro svolto sul CalaRosa e testimonia come la produzione spumantistica della Capitanata stia crescendo in qualità e rilevanza. È la conferma che il nostro territorio possiede caratteristiche uniche per dar vita a spumanti metodo classico di grande eleganza e personalità.”