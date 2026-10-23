Ornella Muti, cachet da capogiro per Ballando con le stelle: “Mai nessuno come lei”

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Ballando con le stelle è ormai entrato nel vivo. Il programma in onda ogni sabato sera sui teleschermi di Rai 1 vede tra le sue concorrenti Ornella Muti. Proprio la nota attrice italiana si è già messa in mostra insieme a Pasquale La Rocca per le loro prodezze sulla pista da ballo e non. I due hanno avuto accesi scontri con Barbara D’Urso, rea di essere gelosa della loro collaborazione. In queste ore, tuttavia, Ornella Muti ha fatto parlare per un’indiscrezione in merito al cachet da capogiro che percepirebbe per partecipare a questa edizione di Ballando con le stelle. A lanciare l’indiscrezione è stata Selvaggia Lucarelli, la quale ha svelato che l’attrice prenderebbe oltre 40 mila euro a puntata. L’ex giudice del programma ha aggiunto: “nessun altro concorrente è mai stato pagato tanto.”

Ballando con le stelle, Ornella Muti prenderebbe 40 mila euro a puntata

Ornella Muti prenderebbe oltre 40 mila euro a puntata. L’attrice sarebbe la concorrente più pagata nella storia di Ballando con le stelle. Un cachet da capogiro che superebbe anche quello di Barbara D’Urso per la scorsa edizione del programma. Nel fratempo, Ornella Muti continua ad incantare sul palco insieme a Pasquale La Rocca. I due scenderanno nuovamente in pista per emozionare il pubblico da casa dopo aver vinto la scorsa puntata del dancing show del sabato sera di Rai 1.