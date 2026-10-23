Helena Prestes presto via dall’Italia? Spunta un’indiscrezione

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di due anni dal suo ingresso dalla porta rossa del Grande fratello, reality show che le ha dato la fortuna e l’amore. La modella brasiliana è finita al centro dell’attenzione in queste ultime ore per un’indiscrezione. Il portale Blasting News ha riportato che la 36enne di San Paolo lascerà presto l’Italia per impegni di lavoro. Secondo il sito, la compagna di Javier Martinez raggiungerà a fine ottobre l’America e più precisamente New York per alcune collaborazioni con la sua agenzia di moda. Non è la prima volta che la donna si reca nella Grande Mela. Lo scorso maggio, l’influencer rimase per un mese nella città che non dorme mai per svolvere alcuni provini.

Helena Prestes potrebbe raggiungere l’America a fine ottobre

la modella brasiliana potrebbe lasciare presto l’Italia. Secondo il portale Blasting News, Helena Prestes raggiungerà l’America a fine ottobre per impegni di lavoro. La donna si appresterebbe a dividersi novamente da Javier Martinez. Nel frattempo, la donna ha appena concluso un nuovo lavoro in Italia e più precisamente a Roma. L’ex gieffina ha infatti scattato una nuova campagna pubblicataria per un brand di cosmetici che la vedrà assoluta protagonista. Nei giorni scorsi, la donna ha pubblicato dei contenuti sui social riguardanti il backstage dello shooting.