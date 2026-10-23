Far away torna con la seconda stagione su Canale 5: c’è data

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Far away è tra le serie tv che hanno spopolato maggiormente in Italia. La storia di Alya e Cihan è stata seguita da oltre due milioni di telespettatori per uno share superiore al 22% nel corso di tutta l’estate. Dallo scorso settembre, la nota dizi turca è stata sospesa per permettere il ritorno di Uomini e donne nel daytime pomeridiano di Canale 5. Nelle scorse ore, ecco che la pagina di Verissimo su Instagram ha annunciato il ritorno di Far Away in televisione. Nel filmato generato con l’intelligenza artificiale si vede Piersilvio Berlusconi fingere di essere un cantante neo-melodico per annunciae l’arrivo della seconda stagione della serie tv.

Far Away, la seconda stagione tra gennaio-febbraio 2027

Mediaset ha annunciato il ritorno della seconda stagione di Far Away. I fans, a questo punto, si stanno chiedendo quando andranno in onda le nuove puntate della serie tv turca. Secondo il portale Canale Dieci si apprende che la storia di Alya e Cihan potrebbe tornare tra gennaio-febbraio 2027 sui teleschermi di Canale 5. Il pubblico dovrà attendere ancora diverse settimane prima di vedere il continuo delle vicende con protagonista la famiglia Albora. Le anticipazioni annunciano che Mine prenderà male la decisione di Alya di non partire per il Canada come aveva concordato con Sadakat. La donna perderà la ragione, arrivando ad organizzare un folle piano ai danni della sua rivale in amore.

Zerrin di Far Away (Screen Mediaset Infinity)