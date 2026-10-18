Ballando con le stelle, Anna Safroncik e Leonardo Lini stanno insieme? La risposta sibillina di lei

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Ballando con le stelle è ormai entrato nel vivo. Sabato 17 ottobre è andata in onda sui teleschermi di Rai 1 la terza puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Simone Di Pasquale come inviato dalla Sale delle stelle. Protagonista assoluta della diretta è stata Anna Safroncik, la quale ha ballato di un quick step insieme a Leonardo Lini. In questa circostanza, l’attrice ucraina ha ricevuto aspre critiche per il comportamento che ha avuto nei confronti del suo maestro di danza. La donna ha ammesso: “Mi sento continuamente martellata, non mi sento motivata. Ho perso fiducia”. Le parole hanno scatenato la reazione di Barbara D’Urso, la quale ha accusato l’attrice di essere pesante.

Ballando con le stelle, Anna Safroncik e la risposta sul presunto flirt con Leonardo Lini

In queste ore, Anna Safroncik ha rilasciato un’intervista ad Il Messaggero dove ha parlato della sua partecipazione a Ballando con le stelle. L’attrice ucraina ha dato una risposta sibillina quando il giornalista le ha domandato del suo presunto flirt con Leonardo Lini. La donna ha dichiarato: “Su questo argomento non ha alcuna dichiarazione da fare.” L’ex protagonista de Le tre rose di Eva ha preferito non confermare o smentire il gossip circolato in queste ore in merito ad un possibile avvicinamento col suo maestro. Nel frattempo, il pubblico è già in attesa della prossima puntata di Ballando con le stelle per capire se i due sono riusciti a trovare un compromesso dopo settimane di tensioni.

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