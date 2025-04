[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Open Day per la vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus umano (HPV). In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna il 22 aprile 2025

Giornata nazionale della Salute della Donna il 22 aprile 2025, per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura.

ASL Foggia, in questa occasione, organizza un Open Day per la vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV), gratuito e con accesso diretto. Al tempo stesso lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta anche agli uomini sui rischi del virus e sull’importanza di aderire all’immunizzazione come strumento di prevenzione, a tutela della salute di tutti.

L’OPEN DAY

L’invito alla vaccinazione è rivolto:

alle donne dagli 11 anni compiuti fino ai 36 anni (nate dal 1989)

agli uomini dagli 11 anni compiuti fino ai 29 anni (nati dal 1996), mai vaccinati e residenti nel territorio dell’ASL FG.

a soggetti con infezioni Hiv (virus dell’immunodeficienza umana)

a donne che hanno ricevuto una diagnosi di lesione cervicale di grado CIN2 o superiore, previa attestazione del medico curante e/o specialista

a uomini che fanno sesso con altri uomini.

L’accesso per la vaccinazione è diretto, non essendo necessaria alcuna prenotazione, ed è gratuito.

Il vaccino è comunque disponibile, ma non gratuitamente, per chi non rientra in queste categorie.

GLI AMBULATORI:

La vaccinazione contro il Papilloma Virus sarà possibile il 22 aprile, dalle ore 9 fino alle ore 14, nei seguenti Poliambulatori:

CERIGNOLA Viale G. di Vittorio, 21 FOGGIA Piazza Pavoncelli, 11 LUCERA Via Trento, 41 MANFREDONIA Via Barletta, 1 SAN GIOVANNI ROTONDO Corso Roma, 85 SAN NICANDRO GARGANICO Via Matteo del Campo, snc SAN SEVERO Via T. Maselli, 30 LESINA Via Fraccacreta, 3 CARPINO Via Mazzini, 360 VIESTE Località Coppitella, snc TROIA Via S.Biagio, 1 TORREMAGGIORE Via S. Ciaccia, SNC

PROTEGGERSI E’ UN ATTO D’AMORE

“La salute della donna passa anche dagli uomini, spiega Mara Masullo, Direttrice Sanitaria ASL Foggia – ed è per questo che invitiamo tutti a vaccinarsi contro il Papilloma Virus, responsabile del carcinoma della cervice uterina. L’infezione da Papilloma virus umano è una delle più comuni a trasmissione sessuale, spesso durante i primi anni di attività. La vaccinazione, conclude, è un’importante occasione di prevenzione. Proteggersi e proteggere gli altri è un atto d’amore”.