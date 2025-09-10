[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi mi sono svegliato dentro al cuore di Pulsano

Ho sempre amato il fumo denso del bosco; un paradiso montagnoso ,la chiesetta di Monte Pulsano, tra le nuvole del giorno.

I pochi contadini che prendevano messa, le campane, il pane caldo, il parroco, il vino che si beveva in sacrestia ecco la semplicità: il dono; le donne tra i campi, le vecchiette ai fornelli, i bimbi pastori del sonno.

I padri campi e mani fino a sera e poi il riposo sul tavolo, il cibo. Dopo la campanella, la ricreazione, il panino, il passero, passa il segretario:-tutti dentro! Tornate tra i banchi! Io sogno sul banco un gabbiano sulle acque di novembre con un pesce ,cerca posto: il peschereccio di mio padre tornato dalla pesca entra nel porto. Percorro il viale insieme a lui.

Dentro il secchio abbiamo i pesci: è pomeriggio impregnato! sono stato a scuola oggi però mi sono appena svegliato, dentro al cuore di Pulsano.

di Claudio Castriotta

