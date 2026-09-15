Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti: arriva un retroscena sulla coppia

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano. I due hanno trovato successo nel 2024 quando hanno preso parte al Grande Fratello dove vi sono innamorati. In questi giorni, gli Helevier come si fanno chiamare in rete – sono rimasti distanti per impegni di lavoro di lui. Il pallavolista argentino ha preso parte alle riprese della seconda edizione di The 50 Italia, la cui messa in onda è prevista nel 2027 su Amazon Prime Video. A distanza di una settimana, ecco che Javier Martinez ha potuto riabbracciare la sua compagna. L’ex gieffino è stato eliminato da The 50 Italia come riportato da Deianira Marzano, che ha svelato anche un retroscena. La nota esperta di gossip ha pubblicato la seguente storia nel suo profilo Instagram: “Javier è uscito ma in realtà quel gioco lo aveva anche un po’ stancato. Aveva voglia di tornare da Helena Prestes e credo che per lui sia stata la cosa che desiderava di più”.

Javier Martinez avrebbe sentito la mancanza di Helena Prestes a The 50 Italia

Secondo Deianira Marzano, Javier Martinez avrebbe accusato la mancanza di Helena Prestes nel corso delle registrazioni di The 50 Italia, avvenute in un castello in Emilia Romagna. Il pallavolista avrebbe comunque raggiunto le fasi finali del reality show anche se per avere la conferma si dovrà attendere la messa in onda nel 2027. Nel frattempo, l’uomo ha fatto ritorno sui social, mettendo alcuni mi piace che non sono passati inosservati ai fans. Un’eliminazione dal programma che arriva dopo quella di Dayane Mello, Lorenzo Spolverato, Mattia Fumagalli e Eugenio Colombo.