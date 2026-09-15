Cambio Palinsesto: perché oggi 15 settembre 2026 È sempre mezzogiorno non va in onda e cosa c’è al suo posto

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Mattinata anomala per il pubblico di Rai 1. È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici che ha appena ripreso la sua stagione dopo la pausa estiva, oggi 15 settembre 2026 non va in onda. Una decisione che arriva all’improvviso, ma che risponde a una precisa scelta editoriale della rete. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché la Clerici salta la puntata? Cosa c’è al suo posto? E quando tornerà regolarmente in onda?

Perché È sempre mezzogiorno oggi non va in onda: Rai 1 cambia palinsesto per i funerali di Emma Bonino

La cancellazione della puntata di oggi è legata a un cambio palinsesto straordinario. Rai 1 ha deciso di dedicare la tarda mattinata alla diretta dei funerali di Stato di Emma Bonino, scomparsa l’11 settembre all’età di 78 anni. Per seguire l’evento, la rete ha allungato la durata di Storie Italiane, che oggi prosegue fino alle 12.20. Da lì, la linea passa allo Speciale Tg1, che introduce la cerimonia dalla Protomoteca del Campidoglio, prevista per le 12.30.

È proprio questa diretta a occupare lo spazio di È sempre mezzogiorno, che viene quindi sospeso solo per oggi, senza alcuna modifica alla programmazione futura.

Cosa va in onda al posto della Clerici: la mattinata speciale di Rai 1

Il palinsesto di oggi segue una scaletta completamente rimodulata. Dopo UnoMattina, in onda dalle 8.35, arriva Storie Italiane con Eleonora Daniele, che si allunga eccezionalmente fino alle 12.20. A quell’ora parte lo Speciale Tg1, che introduce e segue in diretta i funerali di Emma Bonino, con collegamenti, ospiti e approfondimenti.

La cerimonia occupa l’intera fascia del mezzogiorno, sostituendo integralmente la puntata della Clerici. Il daytime tornerà poi alla normalità dopo il Tg1 delle 13.30, con La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta.

Quando torna È sempre mezzogiorno dopo il cambio palinsesto: gli ascolti della prima settimana e la ripartenza da domani

Lo stop arriva in un momento positivo per Antonella Clerici. La nuova stagione di È sempre mezzogiorno, partita il 7 settembre, ha registrato ascolti solidi: oltre 1,5 milioni di spettatori di media e uno share intorno al 16,5%, con picchi vicini al 18%. Numeri che confermano la forza del programma e la fedeltà del pubblico dopo la pausa estiva.

La sospensione di oggi è quindi solo un’eccezione, legata all’attualità e ai funerali di Stato. Antonella Clerici tornerà regolarmente da mercoledì 16 settembre, con la sua cucina, gli ospiti e il clima familiare che caratterizza il mezzogiorno di Rai 1.