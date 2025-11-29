[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Note di luce si arricchisce di voci e storia



MANFREDONIA – Siamo felici e onorati di annunciare la presenza della Corale Polifonica “G.F. Haendel” di Manfredonia nella nostra produzione natalizia.

Fondata nel 1988 e diretta con passione dal M° Rosangela Trigiani, la corale è composta da oltre quaranta elementi e porta con sé un repertorio che abbraccia il sacro, il classico, l’operistico e lo spiritual.



Ha interpretato capolavori immortali come il Gloria e Magnificat di Vivaldi, il Te Deum di Charpentier, i Requiem di Mozart e Verdi e vanta oltre trenta opere liriche in repertorio tra cui una memorabile Traviata in costume al Teatro Romano di Benevento.

Ha partecipato alla prima mondiale della Populorum Progressio di Roberto De Simone con la voce recitante di Michele Placido e ha collaborato con artisti del calibro di Katia Ricciarelli e Gianluca Terranova.



La sua presenza in Note di Luce è un dono di bellezza e fraternità che renderà ancora più intensa l’emozione delle serate dell’8, 20 e 21 dicembre presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie.

🎟 Ingresso: 10 euro

Info e prenotazioni:

Antonio: 3347461677

Libera: 3405015593

Giuseppe: 3454591757

Mimmo: 3926708228

📍 Manfredonia

La voce corale che unisce, commuove e illumina. Vi aspettiamo 💫