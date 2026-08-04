“Non si toccano”: Helena Prestes e Javier Martinez difesi sui social, ecco da chi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie nate al Grande fratello. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino stanno insieme da quasi due anni dopo essersi conosciuti all’interno del noto reality show di Canale 5. Nonostante sia passato diverso tempo dalla loro partecipazione in televisione, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – sono spesso oggetto di pesanti attacchi degli haters. In queste ore, un amico della coppia ha voluto difenderli sui social. Si tratta di Federico Fusca, che ha avuto modo di conoscere Helena Prestes e Javier Martinez in questi ultimi mesi. Il noto chef ha alzato la voce contro un leone da tastiera, reo di aver messo in dubbio la sua amicizia con la coppia.

Federico Fusca difende Helena Prestes e Javier Martinez da un hater

Federico Fusca ha difeso Helena Prestes e Javier Martinez da un attacco di un hater. Il noto chef ha risposto in questo modo ad un leone da tastiera nella sua bacheca d’Instagram: “Ti blocco hai rotto il c*zzo. La mia amicizia sia con Hele che con Javi non si tocca. E a me delle vostre str*nzate su X non mi interessa niente.”Federico Fusca ha avuto modo di conoscere la modella brasiliana nel corso della prima edizione di The Fifty, dove entrambi sono arrivati alla fase finale del reality show. Da quel momento, l’uomo ha approfondito la sua amicizia sia con la donna che col pallavolista argentino, tanto che non è insolito vederli insieme.

Helena Prestes e Javier Martinez (Foto: Instagram)