Helena Prestes via dalla Sardegna: ecco con chi è stata beccata

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Helena Prestes continua a far parlare di sé a distanza di ormai anni dal suo ingresso dalla porta rossa del Grande fratello dove ha sfiorato la vittoria. Dopo aver passato una settimana nel sud della Sardegna insieme al compagno Javier Martinez, la donna ha fatto ritorno a Lecco dove vive da ormai diversi mesi. La modella-influencer ha infatti comprato un attico di lusso sullo sfondo del Lago di Como. In queste ore, Helena Prestes ha pubblicato diversi contenuti nel suo profilo Instagram in cui la si vede trascorrere una giornata nei pressi del lago. In una storia, la donna mostra il paesaggio della sua zona, dichiarando: “vi volevo ricordare che a me piace vivere nel semplice.”

Helena Prestes, giornata sul lago di Como con Mattia Fumagalli

Una giornata nei pressi del lago di Como che la compagna di Javier Martinez ha condiviso con Mattia Fumagalli, da tempo residente nella stessa località. A renderlo noto è stato l’ex concorrente del Grande fratello che ha pubblicato una foto nelle sue storie d’ Instagram in cui lo si vede insieme ad Helena Prestes ed alcune amiche. Il maestro di sci ha un’amicizia fortissima con la modella brasiliana. In passato, l’uomo aveva dedicato parole d’amore verso la donna che facevano in questo modo: “Non avrei mai pensato che un reality potesse regalarmi qualcosa di così vero. E invece, tra mille luci artificiali e microfoni sempre accesi, ho trovato la luce più autentica: quella di una sorella che non sapevo mi mancasse, finché non l’ho incontrata.”