Helena Prestes e Javier Martinez distanti: svelato il motivo

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dal pubblico italiano. I due hanno trovato l’amore e il successo, partecipando al Grande Fratello 2024. In quell’occasione, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno fatto sognare i telespettatori grazie alla loro storia d’amore. Gli Helevier si trovano attualmente distanti ma non per una crisi come potrebbero pensare le malelingue ma per impegni di lavoro. Helena Prestes ha raggiunto la Spagna dopo aver fatto una piccola tappa a Monte Carlo dov’è stata ospitata da un brand di abbigliamento che sta sponsorizzando il Master 1000 di tennis. Javier Martinez, invece, è rimasto a Terni, dove sta continuando gli allenamenti in vista della prossima partita con la sua squadra valida per la promozione o retrocessione nel campionato A3 di volley.

Helena Prestes è volata in Spagna con Cometa Living

Gli Helevier si trovano attualmente distanti. Helena Prestes ha raggiunto la Spagna e in particolare Tarifa dov’è ospite di Cometa Living, un club esclusivo dedicato agli amanti degli sport d’avventura come il kite-surf di cui lei è una grande appassionata. Non è la prima volta che l’influencer collabora con il circolo privato. Solo alcuni mesi fa, la donna volò in Brasile con Cometa Living. Javier Martinez, nel frattempo, scenderà in campo domenica 12 aprile contro Savigliano. Il pallavolista argentino insieme ai suoi compagni della Terni volley academy dovranno ottenere una vittoria importante se vogliono scongiurare una possibile retrocessione dal campionato di A3 dove militano da quest’anno.