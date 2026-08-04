Javier Martinez torna social con un messaggio: ecco quale

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Javier Martinez è diventato popolare partecipando all’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. In quel frangente, il pallavolista argentino si fece notare sia per il suo carattere che per la storia d’amore con Helena Prestes. Il 31enne sta trascorrendo le ferie in Sardegna e specialmente al sud dove vive da tempo suo padre ed i suoi due fratelli. In queste ore, l’uomo ha fatto ritorno sui social da cui era lontano da diverso tempo. Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con la frase di un biscotto della fortuna appena aperto. Nel messaggio condiviso dal compagno della modella brasiliana si leggono queste testuali parole: “avete un obiettivo ben preciso e nessuno vi può fermare.”

Javier Martinez e quel messaggio che sa di futuro

L’ex schiacciatore della Terni volley academy ha pubblicato un messaggio su Instagram che sa di importanti progetti per il futuro. Nel frattempo, il ritorno di Javier Martinez sui social ha scatenato i suoi fans che “piangevano” la sua assenza. Molti utenti hanno scritto messaggi di stima e apprezzamento verso il compagno di Helena Prestes come questi apparsi su X: “Ti auguro di realizzare tutti i tuoi obiettivi te lo meriti veramente tanto” mentre un altro ha scritto: “A prescindere dagli obiettivi non lo fermerà mai nessuno. Potete fare, dire e inventare tutto ciò che volete lui è una roccia e nessuno lo piegherà”

#helevier#prestinez

A prescindere dagli obiettivi non lo fermerà mai nessuno javi

Potete fare,dire e inventare tutto ciò che volete lui è una roccia e nessuno lo piegherà 💯 pic.twitter.com/knnftjq7t7 — Maria❤️ (@ca02229737) August 4, 2026