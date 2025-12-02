“Noi non siamo napoletani”, il docufilm di Gianluca Vitiello racconta Napoli oltre gli stereotipi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una città magnifica e cruenta, accogliente ma talvolta diffidente: Napoli possiede tanti volti e mostra innumerevoli contraddizioni. Raccontata dagli scrittori, cantata dai poeti, il capoluogo della Campania continua ad ammaliare napoletani e non. Una terra segnata dalle difficoltà, da cui molto spesso si preferisce prendere le distanze, ma anche un luogo in cui approdare e scegliere di restare.

“Noi non siamo napoletani”, il racconto della città da un’altra prospettiva

Il regista Gianluca Vitiello ha deciso di portare sul grande schermo uno dei tanti aspetti di Napoli, raccontandola dal punto di vista di coloro che scelgono di viverci. “Noi non siamo napoletani” è un’opera che esplora un volto inedito della città, vista non più come luogo da cui scappare, ma anche come comunità in cui sentirsi a casa. Il docufilm raccoglie le storie di uomini e donne che, dopo essere arrivati nella città partenopea, sono rimasti colpiti dal suo calore, dalla sua innegabile bellezza e da quell’insieme di contraddizioni.

Vitiello racconta i vicoli affollati e i mercati rumorosi, le strade strette e il cuore largo, il mare disteso e il cielo azzurro di una città difficile ma magnifica. Difficile per coloro che ci sono nati, e forse anche per coloro che ci sono arrivati, ma non così tanto da spingerli a lasciarla.

Lo scorso 27 novembre, in occasione dell’International sport film festival, il docufilm è stato proiettato al multisala Nexus di Torre Annunziata, alla presenza del regista.