Noemi, chi è il marito Gabriele Greco: età, carriera musicale e il loro matrimonio

La storia d’amore tra Noemi e Gabriele Greco è una delle più solide del panorama musicale italiano. Si sono incontrati quando erano poco più che ventenni e da allora non si sono più lasciati, costruendo un rapporto che ha attraversato cambiamenti, sfide e una crescita personale condivisa.

Oggi formano una coppia affiatata, unita dal lavoro e da una quotidianità che hanno scelto di proteggere con discrezione. Chi è davvero Gabriele Greco? Qual è la sua età? E come si è trasformato il loro matrimonio negli anni? Scopriamolo insieme.

Chi è Gabriele Greco: età, formazione e carriera musicale

Gabriele Greco è nato a Roma il 9 maggio 1984. La musica entra nella sua vita molto presto: a dieci anni inizia a studiare pianoforte e si forma con un percorso classico al Conservatorio Santa Cecilia. L’amore per il basso arriva qualche anno dopo, quando decide di dedicarsi allo studio dell’elettrico e del contrabbasso, spaziando tra pop, jazz e soul.

La sua formazione è ricca e articolata. Frequenta scuole prestigiose della capitale, si diploma al Saint Louis College of Music e partecipa a seminari internazionali come quelli della Berklee College of Music e dell’Umbria Jazz. Parallelamente porta avanti gli studi universitari, laureandosi in Scienze Politiche all’Università Roma Tre.

La carriera professionale lo porta a collaborare con diversi progetti musicali, tra cui il Gianluigi Clemente Trio, il Karri Luhtala Trio e il Soul Jazz Impact Trio. Lavora anche come insegnante presso la Timba di Roma, affiancando l’attività live a quella didattica.

Il suo percorso cambia direzione nel 2010, quando entra ufficialmente nella band di Noemi come bassista e contrabbassista. Da allora i due condividono palchi, viaggi e una quotidianità costruita anche attraverso la musica.

L’incontro con Noemi e l’inizio di una storia lunga più di diciassette anni

Il loro primo incontro risale al 2008. Gabriele viene chiamato all’ultimo momento per sostituire il bassista della cantante. È un episodio casuale, ma segna l’inizio di una relazione destinata a durare.

Noemi ha raccontato più volte quanto quel momento sia stato decisivo: un colpo di fulmine che si è trasformato in un legame profondo, fatto di sostegno reciproco e presenza costante.

Dopo dieci anni insieme, nel 2018, si sposano a Roma nella basilica di San Lorenzo in Lucina. La cerimonia è semplice ed elegante, in linea con il loro stile di vita riservato.

Il lavoro li porta spesso a viaggiare insieme, un aspetto che ha rafforzato ulteriormente il rapporto. La cantante ha spiegato che condividere il palco e la vita on the road ha creato una complicità difficile da replicare in altri contesti.

Uno dei momenti più importanti della loro storia è stato il trasferimento a Londra, dove hanno vissuto per tre anni. Un’esperienza che li ha messi alla prova, costringendoli a reinventare abitudini e ritmi, ma che ha consolidato la loro unione.

Come è cambiato il matrimonio di Noemi e Gabriele Greco: crescita, crisi e rinascita

Negli ultimi anni Noemi ha raccontato con sincerità come il suo matrimonio sia cambiato nel tempo. La cantante ha attraversato periodi difficili, segnati da attacchi di panico e da un rapporto complicato con la propria immagine. In quei momenti, Gabriele è stato un punto fermo.

“È stato la mia forza quando mollavo”, ha detto in un’intervista, ricordando come il marito sia rimasto al suo fianco anche quando lei non si riconosceva più.

La loro relazione è maturata insieme a loro. Noemi ha spiegato che un amore lungo richiede impegno quotidiano, capacità di ascolto e la volontà di crescere insieme.

“Ogni tanto è necessario fare quel passo in più e dire ‘ti capisco’”, ha raccontato, sottolineando come autenticità e dedizione siano fondamentali per mantenere saldo un legame.

Oggi la cantante vive un periodo di grande serenità. Ha ritrovato equilibrio, ha imparato a guardarsi con occhi nuovi e ha lasciato alle spalle le polemiche sul suo peso, tema su cui non vuole più soffermarsi. Accanto a lei c’è sempre Gabriele, compagno di vita e di palco, con cui condivide un amore che ha cambiato forma negli anni, ma non intensità.