Neve in arrivo al Nord Italia, fiocchi anche in pianura
Una perturbazione atlantica porterà neve a bassa quota su gran parte del Nord Italia tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio. Il flusso freddo da nordest si scontrerà con le correnti miti provenienti dal Ti...
Una perturbazione atlantica porterà neve a bassa quota su gran parte del Nord Italia tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio. Il flusso freddo da nordest si scontrerà con le correnti miti provenienti dal Tirreno, creando le condizioni ideali per precipitazioni nevose anche a quote collinari.
Le aree più colpite
Secondo le previsioni, la neve scenderà fino a 300-400 metri sui settori alpini occidentali, con accumuli più consistenti tra il Piemonte centro-meridionale e le valli interne liguri di Ponente. Il Cuneese, l'Astigiano, l'Alessandrino e il Torinese potrebbero vedere fiocchi anche in pianura. Le previsioni per le aree montane indicano accumuli significativi.
Accumuli previsti e tempistiche
Gli esperti prevedono accumuli variabili da 1-3 cm a bassa quota fino a 10-15 cm in collina sopra i 500-600 metri. I fiocchi più consistenti sono attesi nelle ore notturne tra lunedì e martedì, con la massima intensità nella prima mattinata di martedì.
Consigli per gli automobilisti
Chi deve mettersi in viaggio verso le zone interessate dalla neve è invitato a montare pneumatici invernali o avere le catene a bordo. Le autorità raccomandano prudenza sulle strade collinari e montane, dove potrebbero formarsi lastre di ghiaccio nelle prime ore del mattino.