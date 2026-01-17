Valanga a Courmayeur: quattro sciatori travolti

Un distacco valanghivo ha colpito oggi quattro sciatori nella zona del Canale del Ves, sopra Courmayeur, nel massiccio del Monte Bianco. Tre persone sono riuscite a liberarsi autonomamente dalla neve...

Un distacco valanghivo ha colpito oggi quattro sciatori nella zona del Canale del Ves, sopra Courmayeur, nel massiccio del Monte Bianco. Tre persone sono riuscite a liberarsi autonomamente dalla neve mentre una quarta è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

L'intervento dei soccorsi in condizioni critiche

Le operazioni di recupero sono state condotte dal Soccorso Alpino Valdostano e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le cattive condizioni meteo hanno inizialmente impedito l'utilizzo dell'elicottero, costringendo i tecnici a raggiungere il gruppo via terra. Solo grazie a una breve schiarita è stato possibile effettuare il recupero del ferito tramite verricello. Il paziente, un italiano di cui non sono state rese note le generalità, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione medica, come già accaduto in precedenti incidenti in montagna.

Il bollettino valanghe segnala pericolo marcato

L'incidente si inserisce in un contesto di forte maltempo che sta interessando le Alpi italiane. Nella giornata di oggi sono previste nevicate abbondanti sulle quote più elevate e forte vento, condizioni che aumentano il rischio di distacchi. Gli esperti raccomandano massima prudenza a tutti coloro che praticano attività fuoripista. Il bollettino valanghe segnala un pericolo marcato in diverse zone della Valle d'Aosta, come confermato dalle previsioni.

Il bilancio poteva essere più grave

Il bilancio dell'incidente poteva essere molto più grave. Tre dei quattro sciatori coinvolti sono rimasti illesi e sono riusciti a mettersi in sicurezza autonomamente. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto per comprendere se il gruppo stesse praticando sci in zone a rischio elevato.