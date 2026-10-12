Attualità Manfredonia

Manfredonia piange Daniele, le lacrime di chi lo ha conosciuto

Redazione12 Ottobre 2026
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Manfredonia piange Daniele, le lacrime di chi lo ha conosciuto

MANFREDONIA – Serata bruttissima per la città di Manfredonia che perde Daniele Trigiani, mister dei piccoli dell’Accademia Manfredonia e nello staff della Juventus Club locale.

Proprio tre settimane fa erano iniziati gli allenamenti dell’Accademia con i giovanissimi atleti che avevano esposto la maglia “Mister Daniele ti aspettiamo”.

“Daniele era una persona buona che amava il calcio, infatti era spesso al Miramare a seguire anche il Manfredonia Calcio”.

Ciao Daniele dalla tua città.

Le condoglianze alla famiglia da parte della redazione de IlSipontino.net

Redazione12 Ottobre 2026